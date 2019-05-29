Home
Idosos fazem hidroginástica em área imprópria para banho em Vitória

Serviço é oferecido pela Prefeitura de Vitória, que também realiza o teste de balneabilidade; apesar da placa, aula com idosos foi realizada no local