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Resgate

Idoso é resgatado por bombeiros após ficar ilhado em Vila Velha

O homem de 87 anos estava acamado e precisou ser resgatado de barco pelo Corpo de Bombeiros. A casa dele, na Barra do Jucu, ficou ilhada pelo alagamento causado pela chuva do fim de semana.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 20:40

Publicado em 03 de Março de 2020 às 20:40

Um idoso que mora na Barra do Jucu, em Vila Velha, precisou ser resgatado após ficar ilhado em sua própria residência na tarde desta segunda-feira (2). O homem de 87 anos estava acamado e precisou de um barco para sair do local, que ficou alagado após as chuvas do último fim de semana. Segundo informações do Corpo de Bombeiros o caso ocorreu pouco antes das 18h.
A Assessoria de Comunicação dos Bombeiros ainda informou que o idoso foi levado para um lugar seguro e que o resgate foi realizado sem maiores dificuldades.

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