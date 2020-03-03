Idoso é resgatado por bombeiros após ficar ilhado em Vila Velha

Um idoso que mora na Barra do Jucu, em Vila Velha, precisou ser resgatado após ficar ilhado em sua própria residência na tarde desta segunda-feira (2). O homem de 87 anos estava acamado e precisou de um barco para sair do local, que ficou alagado após as chuvas do último fim de semana. Segundo informações do Corpo de Bombeiros o caso ocorreu pouco antes das 18h.
A Assessoria de Comunicação dos Bombeiros ainda informou que o idoso foi levado para um lugar seguro e que o resgate foi realizado sem maiores dificuldades.