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Chuva no ES: Rio Pancas transborda e alaga bairro de Colatina

Várias casas do bairro Gordiano Guimarães foram invadidas pela água

Publicado em 03 de Março de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 17:51
Rio transborda e alaga bairro no interior de Colatina Crédito: Keully Chaves
As chuvas que atingiram o município de Pancas, na madrugada de segunda-feira(2), causaram transtornos também em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Com o alto volume de água, o Rio Pancas, que é um dos afluentes do Rio Doce, transbordou nesta terça-feira (3) e alagou parte  do bairro Gordiano Guimarães, no interior da cidade,  a água invadiu várias casas e deixou os moradores sem transporte público. 
Alguns moradores da região relataram que o nível do rio se elevou muito rápido, a água começou a subir durante a noite desta segunda-feira, e  no inicio da madrugada as residências da área mais baixa do bairro foram invadidas pela água.  
Durante a tarde desta terça-feira, a água começou a baixar, mas a maioria das casas ainda estava alagada. Os moradores precisaram usar um barco para se locomover. Segundo Defesa Civil do município, algumas famílias precisaram ir para a casa de vizinhos até o volume de água diminuir. Ninguém ficou desabrigado na localidade.
Chuva no ES - Rio Pancas transborda e alaga bairro de Colatina
Além das casas alagadas, os moradores enfrentaram outro problemas com a cheia do rio, a linha de ônibus que atende o bairro não está operando nesta terça-feira. A empresa responsável pelo transporte público no município informou que partes da estrada também foram alagadas. 
Rio transborda e alaga bairro no interior de Colatina Crédito: Keully Chaves

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