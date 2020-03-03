Chuva no ES: Rio Pancas transborda e alaga bairro de Colatina

Rio transborda e alaga bairro no interior de Colatina Crédito: Keully Chaves

As chuvas que atingiram o município de Pancas, na madrugada de segunda-feira(2) , causaram transtornos também em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Com o alto volume de água, o Rio Pancas, que é um dos afluentes do Rio Doce, transbordou nesta terça-feira (3) e alagou parte do bairro Gordiano Guimarães, no interior da cidade, a água invadiu várias casas e deixou os moradores sem transporte público.

Alguns moradores da região relataram que o nível do rio se elevou muito rápido, a água começou a subir durante a noite desta segunda-feira, e no inicio da madrugada as residências da área mais baixa do bairro foram invadidas pela água.

Durante a tarde desta terça-feira, a água começou a baixar, mas a maioria das casas ainda estava alagada. Os moradores precisaram usar um barco para se locomover. Segundo Defesa Civil do município, algumas famílias precisaram ir para a casa de vizinhos até o volume de água diminuir. Ninguém ficou desabrigado na localidade.

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Além das casas alagadas, os moradores enfrentaram outro problemas com a cheia do rio, a linha de ônibus que atende o bairro não está operando nesta terça-feira. A empresa responsável pelo transporte público no município informou que partes da estrada também foram alagadas.