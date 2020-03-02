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Chuva no ES

Rio transborda e invade casas e comércio em Águia Branca

De acordo com a Defesa Civil,  a cidade registrou quase 100 mm  nas últimas horas. Esse acumulado era o esperado para 10 dias

Publicado em 02 de Março de 2020 às 20:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 20:04
Rio transborda e invade casas e comércio em Águia Branca Crédito: TV Gazeta Noroeste /Reprodução
O Rio São José transbordou e alagou casas e pontos comerciais no Centro de Àguia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (2). De acordo com a Defesa Civil do município, o nível do rio subiu nas últimas horas, após a cidade registrar quase 100 mm de chuva desde a noite do último domingo (1º). Esse acumulado era o esperado para 10 dias.
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A Defesa Civil informou ainda que, além do volume de chuvas, duas represas se romperam na região e contribuíram para o aumento no volume do rio. O órgão destacou que o nível das águas começou a diminuir, mas segue em alerta, já que novas chuvas estão previstas para o município. 
A maioria dos comerciantes do Centro relatou que quando o rio começou a subir eles retiraram os móveis e mercadorias dos estabelecimentos, o que diminuiu os prejuízos.
Comerciantes e moradores retiraram os móveis e mercadorias Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução
A Defesa Civil informou também que algumas famílias estão desalojadas e precisaram procurar a casa de vizinhos e familiares. Uma família também está desabrigada, e foi para um ginásio do município.
A Escola Municipal Padre Sérgio Banzza, que fica no Centro, cancelou as aulas nesta segunda-feira (2). De acordo com a diretora da instituição, Adilza Mota do Prado, vários documentos e materiais foram retirados do colégio.

Rio transborda e invade casas e comércio em Águia Branca

Além do Centro de Águia Branca, o bairro Nossa Senhora Aparecida também registrou pontos de alagamento.

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