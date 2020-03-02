Rio transborda e invade casas e comércio em Águia Branca Crédito: TV Gazeta Noroeste /Reprodução

O Rio São José transbordou e alagou casas e pontos comerciais no Centro de Àguia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (2). De acordo com a Defesa Civil do município, o nível do rio subiu nas últimas horas, após a cidade registrar quase 100 mm de chuva desde a noite do último domingo (1º). Esse acumulado era o esperado para 10 dias.

A Defesa Civil informou ainda que, além do volume de chuvas, duas represas se romperam na região e contribuíram para o aumento no volume do rio. O órgão destacou que o nível das águas começou a diminuir, mas segue em alerta, já que novas chuvas estão previstas para o município.

A maioria dos comerciantes do Centro relatou que quando o rio começou a subir eles retiraram os móveis e mercadorias dos estabelecimentos, o que diminuiu os prejuízos.

Comerciantes e moradores retiraram os móveis e mercadorias Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução

A Defesa Civil informou também que algumas famílias estão desalojadas e precisaram procurar a casa de vizinhos e familiares. Uma família também está desabrigada, e foi para um ginásio do município.

A Escola Municipal Padre Sérgio Banzza, que fica no Centro, cancelou as aulas nesta segunda-feira (2). De acordo com a diretora da instituição, Adilza Mota do Prado, vários documentos e materiais foram retirados do colégio.

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