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Ensino Fundamental

Ideb: Escola da Serra supera violência e vira exemplo no Estado

Ela está entre as três instituições públicas do Espírito Santo com maior avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) referente aos anos iniciais do Ensino Fundamental
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 01:20

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 01:20

Alunos escola estadual Germano André Lube tiveram bom desempenho, segundo dados do MEC Crédito: Vítor Jubini
Muros pichados, professores agredidos, alto índice de evasão escolar. Essa era a realidade da escola estadual Germano André Lube, no Bairro das Laranjeiras, na Serra. Era, não é mais.
Isso porque uma nova metodologia, mais ativa e com a participação dos alunos, e a inclusão efetiva da tecnologia no processo de aprendizagem transformaram o colégio, que está entre as três instituições públicas do Espírito Santo com maior avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) referente aos anos iniciais do Ensino Fundamental, de 1° ao 5° ano. As outras duas escolas dessa lista ficam em Sooretama e Mantenópolis.
Entre 2007 e 2017, a nota do colégio subiu de 2,8 para 6,4 ficando mais de 2 pontos acima da meta estipulada para a escola. "Estamos inseridos em uma área de grande vulnerabilidade social. Temos que inovar para evitar a evasão, para atrair o aluno", analisa a diretora da escola, Maria Amalha Teixeira Moreno.
Para que o aluno fixe bem o conteúdo, a turma é dividida em quatro grupos. O estudante vai passar por cada uma dessas estações: um grupo fica com atividades xerocadas, um com jogos, um com tecnologia, com os equipamentos eletrônicos, e outro com alguma atividade prática de experiência que ajude a reforçar o conteúdo.
Ideb, Escola da Serra supera violência e vira exemplo no Estado
E uma outra novidade também agrada e muito os estudantes. "Os professores têm uma espécie de blog e colocam o conteúdo que precisa ser revisado nele. E tem também grupos de WhatsApp com eles, abertos para dúvidas perguntas. Isso ajuda e muito na hora de estudar em casa. Nosso desempenho só vem melhorando", comemora a Tayane Lanes, que é estudante do 9°ano.
No interior, duas escolas também se destacam nesse ranking. Uma delas é a escola estadual Alegre, de Sooretama, no Norte do Estado. O índice subiu 4 pontos, de 2,5 para 6,5, quase 3 pontos acima da meta.
Em Sooretama, além dos recursos audiovisuais, a aposta foi no reforço escolar, com aulas extras de Língua Portuguesa e Matemática em outros turnos. "Nós fazemos o diagnóstico dos alunos, convidamos a família para conhecer melhor a realidade do estudante dentro da escola e oferecemos a aula. Pelo menos 90% das famílias aprovam a aula em contraturno", comenta Marta Fabem de Paulo, diretora da escola do Norte do Espírito Santo.
Finalizando a lista com as três escolas com melhor evolução nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em Mantenópolis, na região Noroeste, a Escola Municipal Luiz Simão apresentou um crescimento na nota do Ideb, de 3,5 para 6,8. O índice de 2017 é 1,6 maior que a meta estipulada para o colégio.

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