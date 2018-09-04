Ideb: Escola da Serra supera violência e vira exemplo no Estado

Alunos escola estadual Germano André Lube tiveram bom desempenho, segundo dados do MEC Crédito: Vítor Jubini

Muros pichados, professores agredidos, alto índice de evasão escolar. Essa era a realidade da escola estadual Germano André Lube, no Bairro das Laranjeiras, na Serra. Era, não é mais.

Isso porque uma nova metodologia, mais ativa e com a participação dos alunos, e a inclusão efetiva da tecnologia no processo de aprendizagem transformaram o colégio, que está entre as três instituições públicas do Espírito Santo com maior avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) referente aos anos iniciais do Ensino Fundamental, de 1° ao 5° ano. As outras duas escolas dessa lista ficam em Sooretama e Mantenópolis.

Entre 2007 e 2017, a nota do colégio subiu de 2,8 para 6,4 ficando mais de 2 pontos acima da meta estipulada para a escola. "Estamos inseridos em uma área de grande vulnerabilidade social. Temos que inovar para evitar a evasão, para atrair o aluno", analisa a diretora da escola, Maria Amalha Teixeira Moreno.

Para que o aluno fixe bem o conteúdo, a turma é dividida em quatro grupos. O estudante vai passar por cada uma dessas estações: um grupo fica com atividades xerocadas, um com jogos, um com tecnologia, com os equipamentos eletrônicos, e outro com alguma atividade prática de experiência que ajude a reforçar o conteúdo.

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E uma outra novidade também agrada e muito os estudantes. "Os professores têm uma espécie de blog e colocam o conteúdo que precisa ser revisado nele. E tem também grupos de WhatsApp com eles, abertos para dúvidas perguntas. Isso ajuda e muito na hora de estudar em casa. Nosso desempenho só vem melhorando", comemora a Tayane Lanes, que é estudante do 9°ano.

No interior, duas escolas também se destacam nesse ranking. Uma delas é a escola estadual Alegre, de Sooretama, no Norte do Estado. O índice subiu 4 pontos, de 2,5 para 6,5, quase 3 pontos acima da meta.

Em Sooretama, além dos recursos audiovisuais, a aposta foi no reforço escolar, com aulas extras de Língua Portuguesa e Matemática em outros turnos. "Nós fazemos o diagnóstico dos alunos, convidamos a família para conhecer melhor a realidade do estudante dentro da escola e oferecemos a aula. Pelo menos 90% das famílias aprovam a aula em contraturno", comenta Marta Fabem de Paulo, diretora da escola do Norte do Espírito Santo.