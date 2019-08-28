IBGE: Vitória é a segunda no ranking das capitais com menos habitantes

Mas a condição de Vitória não deve permanecer por muito tempo em razão de suas características geográficas, que limitam a expansão populacional. Ao passo que Palmas, segundo o pesquisador e diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, tem grandes vazios urbanos que podem ser ocupados, colocando a capital do Tocantins à frente.

Lira destaca, no entanto, que o importante é ter um crescimento ordenado. "No Observatório das Metrópoles, comparando a outras regiões, vemos que aqui temos municípios com planos diretores estruturados, com conselhos municipais de desenvolvimento e isso é muito importante. Não resolve todos os problemas, mas possibilita mais qualidade na expansão da mancha urbana, evitando, por exemplo, ocupações irregulares como nas décadas de 70 e 80."