Ibes deve ganhar Unidade Municipal de Ensino Fundamental em 2019

Local onde funcionava a escola Dr. João dos Santos Neves, no Ibes, vai abrigar uma Umef Crédito: Felix Falcão/PMVV

O bairro do Ibes, em Vila Velha, vai ganhar uma Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) no ano que vem. A prefeitura do município ainda anunciou que outros bairros da região receberão novas unidades, porém não deu mais detalhes de número ou locais.

No Ibes, a unidade funcionará onde funcionou por anos a escola Doutor João dos Santos Neves. Na última sexta-feira (3), o prefeito Max Filho assinou a Lei nº 6.025/2018, que autoriza a compra do imóvel.

"Não há Umef no Ibes. Mas isso começou a mudar com a autorização da aquisição do imóvel onde funcionou a escola Doutor João dos Santos Neves. Até o início do ano passado, Vila Velha ficou sem a construção ou a reforma de nenhuma unidade de educação. Foram oito anos sem investimentos expressivos. Estamos mudando esta realidade junto com o povo, pois essa escola está nascendo como resultado do diálogo entre a administração municipal e as comunidades da região", afirmou o prefeito Max Filho, pouco depois de assinar a Lei nº 6.025/2018, no prédio da antiga escola Doutor João dos Santos Neves.

A Umef deve começar a funcionar em fevereiro de 2019. O projeto prevê que a Umef também tenha biblioteca, salas de robótica e de informática, biblioteca e refeitório.

Serão investidos R$ 4.499.593,19 (recursos próprios) no valor total da aquisição do imóvel: R$ 1.999.593,19 de sinal e mais 18 parcelas mensais, iguais, de R$ 194.444.44, que começaram a ser pagas pela Prefeitura de Vila Velha no mês seguinte à aquisição da certidão de posse.

Na fase inicial da implantação, devem estar disponíveis sete das 12 salas de aula previstas para a unidade. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) estima que podem ser criadas mais de 400 vagas para atender as crianças da Região 2 (Grande Ibes).

"Na nova Umef do Ibes as crianças terão à sua disposição 26 salas para aulas e também para atividades como robótica, informática, leitura, pesquisa e alimentação, declarou o secretário municipal interino de Educação, Rafael Gumiero.