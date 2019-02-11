O polêmico horário de verão, que divide opiniões entre os que amam e odeiam o horário especial, chega ao fim à 0h do próximo domingo (17). Uma decepção para quem adora sair do trabalho com o sol ainda brilhando, e um alívio para quem tem dificuldade de acordar cedo e sair para trabalhar com o céu ainda escuro.
A mudança afeta os habitantes das regiões Sudeste, Sul e Centro-oeste, abrangendo dez estados e o Distrito Federal, para os quais o horário especial teve início no último dia 4 de novembro, mais tarde do que de costume em virtude das eleições, e transformou em quatro os fusos existentes no país.
Reforçando: quando o seu relógio marcar 0 hora de domingo (17), retorne para as 23 horas e curta a hora extra do sabadão.
Horário de verão termina no próximo domingo
Confira os estados afetados pela mudança, além do Distrito Federal:
Rio Grande do Sul
Espírito Santo
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Paraná
Rio de Janeiro
Santa Catarina
São Paulo