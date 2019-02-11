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Fim do horário especial

Horário de verão termina no próximo domingo

Os relógios deverão ser atrasados em uma hora, retornando às 23h do sábado (16)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

11 fev 2019 às 17:17

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 17:17

Crédito: Marcelo Prest
O polêmico horário de verão, que divide opiniões entre os que amam e odeiam o horário especial, chega ao fim à 0h do próximo domingo (17). Uma decepção para quem adora sair do trabalho com o sol ainda brilhando, e um alívio para quem tem dificuldade de acordar cedo e sair para trabalhar com o céu ainda escuro.
A mudança afeta os habitantes das regiões Sudeste, Sul e Centro-oeste, abrangendo dez estados e o Distrito Federal, para os quais o horário especial teve início no último dia 4 de novembro, mais tarde do que de costume em virtude das eleições, e transformou em quatro os fusos existentes no país.  
Reforçando: quando o seu relógio marcar 0 hora de domingo (17), retorne para as 23 horas e curta a hora extra do sabadão.
Horário de verão termina no próximo domingo
Confira os estados afetados pela mudança, além do Distrito Federal:
Rio Grande do Sul
Espírito Santo
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Paraná
Rio de Janeiro
Santa Catarina
São Paulo
 

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