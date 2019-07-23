Homem que sobreviveu a tiro na cabeça na Serra: "Foi um milagre"

Publicado em 23 de julho de 2019 às 22:21
- Atualizado há 6 anos
“Foi um milagre, não vou usar a palavra sorte, foi um milagre”. Essa é a afirmação do comerciário de 39 anos que foi baleado na cabeça na noite do último domingo (21), na Rodovia do Contorno, Serra. A vítima, que não quis se identificar, voltava para casa por volta das 21 horas quando foi abordado por bandidos.
“Eu estava indo para casa, quando um carro em movimento do meu lado, com o carona já com arma em punho, pediu pra eu encostar. Por instinto, eu dirigi o mais rápido possível e quando percebi já estavam atirando pra cima do meu carro”, disse.
O comerciário seguiu dirigindo sozinho com a bala alojada na cabeça até o hospital. “Levei a mão ao ferimento e continuei até uma boa distância pra pedir socorro”. No hospital, o projétil foi retirado sem maiores complicações para a vítima.
Questionado sobre como será o retorno à rotina, ele desabafa: "Eu vou ter que voltar a vida normal, mas como vai ser, se vai demorar um pouco mais, eu não sei, de verdade", finalizou, em entrevista à TV Gazeta.
