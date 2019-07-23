Home
Homem que sobreviveu a tiro na cabeça na Serra: "Foi um milagre"

Comerciário de 39 anos levou um tiro na cabeça durante tentativa de assalto na Rodovia do Contorno e foi dirigindo sozinho até hospital

Publicado em 23 de julho de 2019 às 22:21

 - Atualizado há 6 anos

"Foi um milagre", diz homem que não quis se identificar ao falar sobre tiro que levou na cabeça Crédito: TV Gazeta

“Foi um milagre, não vou usar a palavra sorte, foi um milagre”. Essa é a afirmação do comerciário de 39 anos que foi baleado na cabeça na noite do último domingo (21), na Rodovia do Contorno, Serra. A vítima, que não quis se identificar, voltava para casa por volta das 21 horas quando foi abordado por bandidos.

“Eu estava indo para casa, quando um carro em movimento do meu lado, com o carona já com arma em punho, pediu pra eu encostar. Por instinto, eu dirigi o mais rápido possível e quando percebi já estavam atirando pra cima do meu carro”, disse.

Bala que ficou alojada na cabeça da vítima Crédito: Reprodução

O comerciário seguiu dirigindo sozinho com a bala alojada na cabeça até o hospital. “Levei a mão ao ferimento e continuei até uma boa distância pra pedir socorro”. No hospital, o projétil foi retirado sem maiores complicações para a vítima.

Só Deus sabe o livramento que eu tive, pois hoje não estaria aqui contando esta história

Questionado sobre como será o retorno à rotina, ele desabafa: "Eu vou ter que voltar a vida normal, mas como vai ser, se vai demorar um pouco mais, eu não sei, de verdade", finalizou, em entrevista à TV Gazeta.

