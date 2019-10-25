Homem nu é flagrado caminhando na Praia de Camburi, em Vitória

Homem nu caminhando na Praia de Camburi
Uma cena inusitada chamou a atenção de quem costuma caminhar pela Praia de Camburi, em Vitória, nesta sexta-feira (25). Um homem nu, apenas de chinelos, foi visto andando tranquilamente pela areia da praia nesta manhã, por volta das 11h40. O flagra é do fotógrafo Vitor Jubini, que conseguiu capturar o momento em que o homem até dá um tchauzinho para uma mulher que está passando.
A Guarda Municipal de Vitória informou que não recebeu nenhum tipo de acionamento sobre o caso, e que não detectou nenhuma movimentação diferente pela praia por volta das 11h40. A reportagem de A Gazeta também acionou a Polícia Militar, questionando se o órgão recebeu algum chamado e se uma pessoa andando sem roupas pode ser presa. A PM respondeu apenas que não localizou nenhum acionamento.