Homem é preso por ter imagem pornográfica dele com menor no celular

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Divulgação/ Sindipol

Um homem de 39 anos foi preso por armazenar imagem pornográfica dele com um menor de idade no aparelho celular. O fato ocorreu em Vila Velha e foi denunciado pela ex-mulher do acusado, que encontrou as imagens no aparelho e fez a denúncia.

A mulher relatou à polícia que a descoberta ocorreu após o filho de 14 anos ver as imagens no celular do pai. As fotos mostravam o homem deitado na cama com a parte íntima para fora ao lado de uma pessoa, que seria um amigo da família, de 16 anos.

A polícia foi ao local e constatou que as fotos existiam no aparelho celular do homem e o encaminhou para a delegacia. Ele foi autuado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Ele vai responder por adquirir, possuir ou armazenar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

O caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para averiguar se pode ter ocorrido o crime de estupro com o menor.