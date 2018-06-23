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Vila Velha

Homem é preso por ter imagem pornográfica dele com menor no celular

A ex-mulher do acusado, que denunciou o caso à polícia, disse que a descoberta ocorreu após o filho de 14 anos ver as imagens no celular do pai.

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 14:49
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Divulgação/ Sindipol
Um homem de 39 anos foi preso por armazenar imagem pornográfica dele com um menor de idade no aparelho celular. O fato ocorreu em Vila Velha e foi denunciado pela ex-mulher do acusado, que encontrou as imagens no aparelho e fez a denúncia.
A mulher relatou à polícia que a descoberta ocorreu após o filho de 14 anos ver as imagens no celular do pai. As fotos mostravam o homem deitado na cama com a parte íntima para fora ao lado de uma pessoa, que seria um amigo da família, de 16 anos.
A polícia foi ao local e constatou que as fotos existiam no aparelho celular do homem e o encaminhou para a delegacia. Ele foi autuado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Ele vai responder por adquirir, possuir ou armazenar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
O caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para averiguar se pode ter ocorrido o crime de estupro com o menor.
 

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