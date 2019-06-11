Home
Homem é atropelado após sair de supermercado em Vila Velha

O acidente aconteceu na Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao Terminal Rodoviário do Ibes Não há informações sobre o estado de saúde da vítima