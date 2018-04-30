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Santuário do Bom Pastor

Homem desmaia e morre dentro de igreja em Cariacica

João, que era popularmente conhecido como João dos Retalhos, tinha um comércio na região

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 11:45
Paróquia Bom Pastor em Campo Grande Crédito: Reprodução/Google Street View
Um comerciante faleceu após desmaiar e cair no chão da igreja Santuário do Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica, durante a missa das 18h deste domingo (29).
Em nota, a igreja informou que foi prestada assistência inicial e o socorro foi chamado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o atendimento do comerciante João Corrêa Gomes no próprio local durante aproximadamente uma hora e meia, tentando reanimá-lo.
A comunicação da igreja também informou que, durante o atendimento médico, a missa continuou. A área de atendimento foi isolada e o padre continuou a celebração.
João, que era popularmente chamado de João dos Retalhos, tinha um comércio na região e era conhecido pelos fiéis. Por conta do ocorrido, a missa de 19h30 foi cancelada.
O Santuário do Bom Pastor pediu desculpas pelo cancelamento da missa e presta solidariedade à família. A causa da morte ainda está sendo investigada.
SEPULTAMENTO
O Santuário do Bom Pastor informa que o enterro acontece nesta segunda-feira (30), a partir das 17h, na comunidade Jesus Menino. Já o enterro será nesta terça (1º) às 9h, no Cemitério São Pedro, Cruzeiro do Sul, bairro de Cariacica.
 
VEJA NOTA NA ÍNTEGRA 
"Boa noite, senhoras e senhores paroquianos. Neste domingo (29), durante a missa das 18 horas no Santuário do Bom Pastor, o Sr. João Correia Gomes, proprietário da Camisaria Dragão Confecções, sofreu um desmaio, o que causou sua queda e sua cabeça acabou batendo no chão. Foi prestada assistência inicial e o socorro foi chamado. O Samu chegou em menos de dez minutos e fez o atendimento no próprio local, dentro da igreja, durante aproximadamente uma hora, tentando reanimá-lo. Porém, infelizmente, o Sr. João, popularmente conhecido como João dos retalhos, acabou falecendo. Por conta do ocorrido, não houve a missa das 19h30. A causa da morte ainda está sendo investigada.
Pedimos desculpas pelo cancelamento da missa, mas foi necessário por conta desse motivo de força maior.
O padre Marcelo Basoni que presidia a Missa, acompanhado do diácono Jovercino Alves, souberam com tranquilidade acalmar os presentes e prestaram toda a ajuda necessária.
O padre Marcelo, inclusive, ministrou a Unção dos Enfermos ao Sr. João, enquanto o diácono Jovercino fazia uma corrente de oração com os fiéis presentes na missa. Uma verdadeira união do povo de Deus.
O Santuário do Bom Pastor, na figura do reitor, padre Robson Prati, dos vigários, padre Marcelo Basoni e Osmar Braido, e dos diáconos Jovercino e Marcos, gostaria de prestar toda solidariedade à família e reiterar que Deus se faz presente nesse momento tão difícil.
Que o povo de Deus continue em oração e que Nossa Senhora possa interceder por toda a situação. Que Deus abençoe a todos. Equipe Santuário", finalizou a nota.  
HOMENAGENS
Daniel Dutra, neto de João, e o deputado estadual Marcelos Santos (PMDB) prestaram homenagem ao avó e amigo. 
 

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