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ACIDENTE

Homem atropela mãe e três filhos na Av. Carlos Lindenberg e foge

Segundo testemunhas, motorista estava em estado de embriaguez quando fugiu do local do acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2018 às 14:27

Publicado em 25 de Fevereiro de 2018 às 14:27

Fiat Premio atropelou uma mãe e seus quatro filhos. Motorista fugiu do local Crédito: Foto Internauta
Um carro atropelou uma mãe e seus três filhos, na noite de sábado (24), na Av. Carlos Lindenberg, na altura do Posto 7, em Vila Velha. Segundo testemunhas, o condutor do Fiat Premio apresentava sinais de embriaguez ao sair do veículo e abandonar o local do acidente sem prestar socorro às vítimas.  
O veículo pertence a uma mulher, apesar de um homem estar dirigindo o Fiat no momento do acidente. Ele saiu do carro cambaleando, largou a chave na ignição e fugiu, disseram os espectadores.
Daniele Conceição Menezes Vasconcelos, 30, estava com os filhos Davi Menezes Santana, 6 anos, Rebeca Menezes Santana, 3, e Raissa Menezes Santana, 2. A polícia não soube informar se a família estava na calçada ou na rua, no momento do acidente, que aconteceu por volta das 19h.
As vítimas foram atendidas pelo Samu e Corpo de Bombeiros e levados para hospitais da Grande Vitória. Rebeca é a que está em pior situação. Ela foi conduzida para o Hospital Infantil de Vitória em estado gravíssimo.
Daniele foi levada para o Hospital São Lucas, na Capital, com escoriações na boca, queixo e joelho direito. Raissa e Davi foram levados para o Hospital Estadual Infantil Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. A menina estava com escoriações no rosto e cabeça. A situação do menino não foi informada pela polícia.
No carro, a polícia encontrou duas garrafas e duas latas de cerveja, estas intactas. O veículo foi guinchado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O motorista ainda não foi encontrado. (Com informações de Elis Carvalho)

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