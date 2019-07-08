Home
Aposentado aprende a ler e escrever ao estudar a Bíblia no ES

O aposentado sai de Vila Velha todos os dias e vai de bicicleta até Vitória, onde se encontra com secretária da Rádio Novo Tempo que se dispôs a ajudá-lo