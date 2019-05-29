Home
>
Grande Vitória
>
Hoje em Jardim Camburi, área de prova para motoristas terá rodízio

Hoje em Jardim Camburi, área de prova para motoristas terá rodízio

Como o exame aplicado pelo Detran em Vitória só acontece em Jardim Camburi, as autoescolas acabam escolhendo o local para receber também as aulas de direção