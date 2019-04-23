Estoque baixo

Hemocentro precisa atingir 100 doadores por dia para garantir estoque

Em Vitória, o Hemocentro funciona de 7h até 19h, na Avenida Marechal Campos

Publicado em 23 de abril de 2019 às 16:47 - Atualizado há 6 anos

Hemocentro de Vitória fica localizado em Maruípe Crédito: Caíque Verli

Problema recorrente, o baixo estoque de sangue continua preocupando os servidores do Hemocentro de Vitória. Isso se agrava ainda mais em períodos de feriados, como o anterior da Semana Santa e o próximo da Festa da Penha.

O maior desafio está em reunir doadores dos tipos sanguíneos negativos. Para se ter uma noção do risco, segundo Rachel Lacourt, diretora técnica do Hemocentro de Vitória, a unidade atualmente não dispõe de concentrados de hemácias do tipo O-, que é justamente o mais demandado. A hemácia é um dos elementos do sangue. O ideal é que o Hemocentro tivesse pelo menos 26 bolsas desse tipo sanguíneo disponíveis para atender as urgências.

"É o sangue do doador universal. Esse tipo de sangue é usado nas emergências. É o primeiro que se pede em casos de emergência. Então, é o que a gente precisa ter sempre no nosso estoque, mas é muito raro no nosso meio", ressalta a diretora técnica.

A meta do Hemocentro é de que 100 pessoas, pelo menos, façam a doação todos os dias, mas o número atual de doadores diários não ultrapassa 60. Uma dessas doadoras é a manicure Anita Cristina Coelho da Silva Meneghel, de 41 anos, que doa sangue há mais de cinco anos. Ela incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. "É uma gratidão imensa. É um prazer que você tem em saber que está ajudando alguém que está precisando", reforça.

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos pais ou responsáveis.

Caso o voluntário tenha almoçado, o procedimento deve ser feito após três horas. E se for um doador frequente, ele não pode deixar de obedecer ao intervalo para doação, que deve ser de dois meses entre uma doação e outra para homens e de três meses para mulheres.

O interessado deve apresentar um documento original com foto, preencher um cadastro com informações básicas e responder a um questionário. Em seguida, passará por triagem para examinar sinais vitais como pressão, pulso e temperatura.

Em Vitória, o Hemocentro funciona de 7h até 19h, na Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, sendo que o cadastro do doador encerra às 18h20.

