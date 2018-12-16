Guia das praias para curtir o verão de Norte a Sul no Espírito Santo

As amigas Werica Costa, 23, e Roberta Mendes, 20, frequentam a Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Dias mais longos, termômetro fervendo, vontade de sair e relaxar. O verão começa na próxima sexta-feira, dia 21, e, para ajudar quem quer curtir a alta estação, A GAZETA organizou um guia de praias do litoral capixaba.

De norte a sul do Espírito Santo, a reportagem levantou informações sobre infraestrutura e características dos balneários para indicar o que melhor se adapta ao perfil de cada um. Há opções para quem quiser passear com a família, praticar esportes, ver animais marinhos, ou aproveitar um lugar mais badalado.

Nos primeiros dias da nova estação, a curtição fica concentrada à estrutura da praia, pois a programação de verão chega apenas com a proximidade do Réveillon. A partir da virada do ano, porém, são intensificadas as atividades esportivas, culturais e de lazer.

A maioria das praias do litoral do Estado tem quiosques, com venda de bebidas e petiscos. Alguns deles contam até com refeições completas. Contudo, não é em todo lugar que o frequentador vai encontrar chuveiros ou mesmo banheiros. Para este caso, alguns municípios optaram por instalar sanitários químicos a fim de atender melhor os visitantes.

Frequentadoras de Camburi, em Vitória, as amigas Werica Teixeira da Costa, 23 anos, e Roberta Mendes, 20, gostam da praia, mas sustentam que seria melhor se houvesse mais quiosques, chuveiros e banheiros. Para curtir umas horinhas no local, elas acabam levando caixa térmica, com a própria bebida, e som.

Já o universitário Anderson Checa, 29, gosta do cenário de poucos quiosques de Itapoã, em Vila Velha, porque preserva a vegetação da orla. Isso é muito diferente das praias que frequento no litoral paulista, compara ele, que é de Campinas e estava acompanhado de amigos na praia.

VEJA LISTA

São Mateus

Guriri

Maior ilha do Espírito Santo, está a 220 km da Capital. São 43 quilômetros de extensão de praias, incluindo Barra Nova e Urussuquara, com águas mornas. Na maré baixa, formam-se piscinas naturais. A orla de Guriri tem 1,6 mil metros de calçadão e, no verão, vai contar com a instalação de banheiros químicos, chuveiros e banhos regulares de caminhão-pipa para atender os frequentadores. As características do mar são variáveis, com ondas para prática de surfe ou dias de mansidão para curtir com as crianças.

LINHARES

Pontal do Ipiranga

Localizada a 45 km da sede de Linhares, tem acesso asfaltado. Tartarugas marinhas todos os anos migram a esta praia para se reproduzir. Dispõe de cinco quiosques à beira-mar e tem duchas na primeira, segunda e terceira avenidas. É tanto familiar quanto boa para a prática de surfe.

Regência

Com acesso pelo trevo da BR 101 (distrito de Bebedouro), fica a 51 km da sede do município. Estrada sem pavimentação. Área de desova de tartarugas marinhas. O balneário possui restaurantes, mas não tem quiosques. Também é considerada boa para família e para quem quer praticar surfe.

Povoação

Com praias de ondas gigantes, é propícia ao surfe. Está localizada a 40 km da sede e o acesso é pelo bairro Aviso.

ARACRUZ

Barra do Sahy

Considerada como point do verão no município, é a praia mais agitada e procurada por turistas. Tem calçadão, quatro quiosques e três chuveiros. Uma peculiaridade desta praia é o Xangão, um trecho com ondas fortes ideal para surfistas.

Coqueiral

Primeira praia após a vila Santa Cruz, com águas calmas, rasas e temperatura morna. Ideal para crianças e idosos. Tem dois quiosques e dois chuveiros.

Santa Cruz

Praia de águas claras e formações rochosas, parques e reservas. É local para quem busca tranquilidade. A praia confunde-se em alguns momentos com o rio Piraqueaçu, que corta grande parte do município, indicada a passeios de escuna. Há quatro quiosques e um chuveiro.

Gramutê

Abrange enseadas virgens, cercadas de árvores de restingas. Para acessá-la, basta seguir uma trilha por falésias cobertas pela Mata Atlântica abaixo do Portal de Aracruz. São enseadas pedregosas, com pequenas piscinas naturais, inclusive para a prática de mergulho esportivo, sobre extensas plataformas de recifes submersos. No local não há quiosques ou chuveiros.

Formosa

Praia de águas rasas e tranquilas, tem vasta vegetação de coqueiros, restinga e remanescentes da Mata Atlântica. A praia é boa para caminhadas na areia e indicada à pesca. Está situada diante do centro turístico do Sesc. Há um quiosque e nenhum ponto de chuveiro.

Praia dos Padres

Tem trechos de águas mais calmas, outros com ondas indicados ao surfe. No local ha dois quiosques e um chuveiro.

Mar Azul

Com grandes formações de arrecifes, possui águas claras, rasas e calmas. No local tem um quiosque e um chuveiro.

FUNDÃO

Praia Grande

Não tem quiosques, mas dispõe de bares e restaurantes na orla. Chuveiros e banheiros são cedidos pelos estabelecimentos aos frequentadores da praia.

O mar favorece à prática de esportes náuticos, como pesca submarina e passeios de barco a vela. A tranquilidade das águas também torna a praia um lugar bastante procurado por famílias.

SERRA

Nova Almeida

A praia tem águas rasas e quentes, onde os arrecifes formam piscinas naturais na maré baixa. Nas falésias, é possível praticar voo livre. No local, há três quiosques e dois pontos com chuveiros.

Jacaraípe

Point de surfistas devido às grandes ondas, dispõe de cinco quiosques e cinco pontos com chuveiros ao longo do calçadão.

Manguinhos

Famosa pela gastronomia, a região possui diversos restaurantes. Mas não tem quiosque na orla e, em toda a sua extensão, são dois pontos de chuveiro. O mar calmo atrai muitas famílias.

Bicanga

Dispõe de 15 quiosques, mas não tem chuveiros nem banheiro. A praia tem água quente e é boa para pesca e mergulho, além de abrigar um berçário de guaiamuns (caranguejo). Reúne muitas famílias sob a sombra das amendoeiras.

Carapebus

Praia rústica, com mar agitado, ideal para o surfe. Tem área preservada de restinga. É local de desova de tartarugas marinhas.

Há 27 quiosques para atender os visitantes.

A professora Fernanda Marim acha Camburi uma boa opção para levar o filho Rafael, mas diz que deveria ter melhor estrutura no chuveiro para evitar poças e lodo. Crédito: Carlos Alberto Silva

VITÓRIA

Camburi

Toda urbanizada. Dispõe de 14 quiosques - metade em funcionamento, metade passando por melhorias - e 28 chuveiros ao longo da orla. Já para usar banheiros, o frequentador precisa pagar uma taxa de R$ 2 à concessionária que administra os quiosques, caso não esteja consumindo.

No calçadão, há pista para corrida, caminhada, passeios de bicicleta, skate e patins, e ainda uma academia popular para idosos. Já o mar de Camburi é indicado à prática de windsurf, kitesurf e passeios de veleiro.

Curva da Jurema

Doze dos 17 quiosques estão em funcionamento. Na região, há 10 chuveiros e o uso de banheiros depende do pagamento de taxa de R$ 2. Com água calma, a praia é indicada à prática de stand up paddle e passeios de veleiro. Tem estreita faixa de área para caminhadas, mas é local onde famílias costumam se reunir devido à infraestrutura gastronômica. Trechos com erosão.

Ilha do Boi

Não tem quiosques, nem banheiro, mas há quatro chuveiros para os frequentadores. Atrai muitas famílias com crianças, devido às águas tranquilas, e é point de jovens.

Para a universitária Mariana Dias, 25, apesar da água do mar ser um pouco fria, a praia de Itapoã é um bom lugar para se reunir com amigos. Crédito: Vitor Jubini

VILA VELHA

Praia da Costa

Tem calçadão, cinco quiosques, 15 chuveiros e 12 banheiros. No ponto próximo à Curva da Sereia, o local é próprio para crianças devido à tranquilidade das águas.

Itapoã

Dispõe de quiosques (não informada a quantidade), seis chuveiros e oito banheiros. Há parquinho para criança e estrutura para a prática de vôlei. No trecho conhecido como Beverly Hills, é point de jovens. É onde está situada a Ilha de Pituã, a menos de 300 metros da praia, que possui piscinas naturais. Um pouco mais distante, a cerca de 800 metros da orla, está o arquipélago de Itatiaia formado por sete ilhas que servem de berçário para espécies de aves marinhas.

Itaparica

Área para quem gosta de agito e de comer à beira-mar. Na altura dos quiosques (quantidade não informada), point bom para surfe. Tem calçadão e ciclovia.

Barra do Jucu

Com ambiente rústico, dispõe de dois quiosques, dois chuveiros e quatro banheiros. A praia do Barrão é ponto de encontro de surfistas.

Ponta da Fruta

Conta com dois chuveiros e seis banheiros, mas não tem quiosques. Frequentada por famílias, está sofrendo com erosão.

GUARAPARI

Praia do Morro

Com calçadão, dispõe de 26 quiosques, 9 banheiros, ciclovia e quadra de areia. Também tem um mirante, do Parque Natural Morro da Pescaria, com grande biodiversidade para contemplação. Praia para práticas de surfe, ciclismo, corrida, caminhada, pescaria, vela. É a mais eclética: buscada por famílias, jovens e idosos.

Santa Mônica

Oferece aos visitantes dois quiosques (ocupação vai ser licitada), dois banheiros, quadra de areia, calçadão e ciclovia. Praia de aguas calmas, boa para famílias e caminhadas.

Peracanga, Bacutia e guaibura

Dispõem de 10 quiosques, calçadão e banheiros. É um conjunto de praias com grande oferta de restaurantes e barzinhos. O público jovem é o que mais frequenta essa região.

Areia Preta

Há oito quiosques, dois banheiros e calçadão. Principal atração são as propriedades medicinais da areia monazítica. Atrai muitos pela coloração diferenciada da areia.

Setibão

Área de preservação, é uma praia mais afastada e com muitas ondas. Muito procurada por surfistas e bodyboarders.

Namorados

São dois quiosques e dois banheiros para atender os visitantes. A praia também tem calçadão. Com águas tranquilas, agrada famílias.

Praia do Riacho

Tem calçadão e ciclovia. Praia muito buscada por ciclistas, corredores e pescadores de vara.

Meaípe

Não tem quiosques, mas há restaurantes na região e o famoso bolinho de aipim. A praia, que está sofrendo com erosão, é mais procurada pelas famílias.

ANCHIETA

Castelhanos

Há quiosques (quantidade não informada) e duchas, mas banheiros químicos ainda serão instalados. Há trechos mais tranquilos, bons para famílias com crianças e prática de stand up paddle, e outros indicados ao surfe.

Iriri

Dispõe de quiosques (quantidade não informada) e banheiros químicos serão instalados. Em Costa Azul e Namorado, a praia é mais tranquila para famílias; a da Areia Preta, é para quem busca agitação.

Ubu

Praia tranquila para famílias. Tem quiosques (quantidade não informada) e banheiros químicos serão instalados.

PIÚMA

Praia Central

Dispõe de 47 quiosques, quase todos com chuveiro, mas nenhum com banheiro. A praia é mansa e atrai famílias, mas está sofrendo com a erosão.

Praia do Portinho

Tem cinco quiosques, todos com banheiro e chuveiro. O mar tem ondas e é bom para surfar.

ITAPEMIRIM

Itaoca

Dispõe de 8 quiosques, nos quais estão instalados os chuveiros. Banheiros químicos serão colocados em pontos estratégicos. Com mar calmo, é bom para famílias com crianças.

Gamboa

Tem três quiosques com chuveiros. Banheiros serão instalados para o verão. A tranquilidade das águas atrai famílias.

MARATAÍZES

Praia central

Tem quiosques (quantidade não informada), mas não tem chuveiro e banheiro. Sanitários químicos serão instalados quando houver eventos na praia. As obras de ampliação e revitalização do calçadão devem ser concluídas neste verão. É uma praia para quem gosta de agito.

Cidade Nova

Tem quiosque (quantidade não informada), não possui chuveiro ou banheiro. Também receberá sanitários químicos em dias de evento. Tem calçadão que segue até a Praia da Barra. Indicada para quem quer agitação.

PRESIDENTE KENNEDY

Marobá

Dispõe de 10 quiosques, três chuveiros e 40 banheiros, 10 dos quais para pessoas com necessidades especiais. A praia não tem ondas e é ideal para família. Também há uma lagoa muito frequentada por crianças, indicada também para a pesca esportiva ou de lazer.

Praia das Neves

Não dispõe de quiosques, mas tem cinco chuveiros e 35 banheiros, 10 dos quais para pessoas com necessidades especiais. Há calçadão para caminhadas, e a praia é calma e propícia para passeios com a família.