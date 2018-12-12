Guardas de trânsito de Vitória vão multar por smartphone

Jacimara Camponez, Edison Ribeiro, Franscismar Caloffi e Ana Maria Vassoler mostram novos aparelhos Crédito: Marcelo Prest

A partir da próxima sexta-feira os agentes de trânsito da Guarda Municipal de Vitória passarão a multar com smartphones. A novidade promete dar mais transparência à aplicação de multas e diminuir as penalidades aplicadas por engano.

Hoje, o agente escreve em um bloco de papel, e depois as multas são digitalizadas, com programa no smartphone, o registro é feito automaticamente no sistema. Na hora de escrever podem ter erros, com o talonário (sistema para multas) eletrônico isso não acontece. Ao aplicar a penalidade, se o agente digitar a placa e ela não corresponder ao veículo que está na frente dele, ele vai perceber que algo está errado: ou houve erro de digitação ou o carro tem alguma restrição de furtou ou roubo, explica o secretário Municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira.

Além disso, o agente deverá adicionar fotos e vídeos a ocorrência, o que mostrará a infração, dando transparência à ocorrência.

Com os smartphones, será possível ainda acessar boletins de ocorrência e monitorar botão de pânico e o cerco inteligente. Serão 190 aparelhos disponibilizados em que a prefeitura investiu R$ 322 mil na compra. A ação faz parte do programa no Guarda Online.

A mudança também deve deixar os guardas mais tempo nas ruas.

Os agentes poderão fazer as ocorrências sem voltar à base, ficando mais tempo na rua. Além disso, em um eventual acionamento do botão do pânico, teremos mais agentes podendo responder ao chamado. A possibilidade de você ter uma resposta é bem maior, prevê o secretário.

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PRATICIDADE

Para usar os aparelhos, os agentes receberam treinamento especial. A agente de trânsito Ana Maria Martins Vassoler e os colegas Jacimara Camponez, Edison Ribeiro, Franscismar Caloffi destacam a praticidade do sistema.