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OPÇÃO DE LAZER

Guarapari terá passeio turístico com ônibus panorâmico no verão

Atendimentos começaram na primeira semana de janeiro, passando pelas principais praias e locais históricos da cidade

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 15:27
Ônibus panorâmico vai realizar passeios turísticos em Guarapari Crédito: Divulgação
Os turistas que aproveitam o verão em Guarapari terão uma nova opção de lazer para conhecer ainda mais as belezas naturais e culturais da cidade. A partir da primeira semana de janeiro, um ônibus panorâmico realizará passeios por vários pontos da cidade. Além da presença de um guia turístico, o veículo terá a parte superior aberta, possibilitando uma ampla visão dos locais visitados.
Guarapari terá passeio turístico com ônibus panorâmico no Verão
A previsão é para que dois passeios diários sejam realizados durante todo o verão, com duas horas de duração cada um: o primeiro de manhã e o segundo no final da tarde. O ônibus tem capacidade para 49 passageiros, passará pelas principais praias e também em prédios históricos de Guarapari, como explica o empresário Gustavo André Alves, representante da empresa que organiza os passeios.
"O tour de Guarapari vai contemplar as praias principais. A gente está fazendo estudos ainda, mais já decidimos que passaremos pela Praia do Morro, passaremos pela Praia do Centro de Guarapari, como a Areia Preta. Passaremos também pela Enseada e por Meaípe, contemplando os principais eixos turísticos da cidade", explicou.
ESTUDOS PARA DIMINUIR IMPACTOS
Gustavo André Alves afirma que o preço e o roteiro do passeio ainda não foram definidos porque os organizadores estão ajustando com a prefeitura da cidade os melhores horários e ruas para a passagem do veículo. Segundo o empresário, o roteiro será organizado de uma forma que não atrapalhe o trânsito na cidade.
"A gente vem mapeando com eles em quais ruas vamos passar para gerar o menor impacto possível no trânsito. O ônibus tem que ser legal para a cidade e gerar o menor impacto possível. Estamos conversando para ter apoio para passear por Guarapari", concluiu o empresário.
Além da atuação durante todo o verão, os organizadores do passeio têm planos de ampliar o serviço na cidade de Guapari durante todo o ano. Os passeios turísticos com ônibus panorâmico também acontecem em Vitória e Vila Velha.

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