Grupo troca Monalisa por Santa Ceia e cita trecho do Apocalipse em outdoor

Imagem de Monaliza foi substuída nesta quinta-feira (8) Crédito: Carlos Alberto Silva

imagem de Monalisa no outdoor que estava exposta na Avenida Dante Michelini, na esquina com a Avenida Norte-Sul, em Vitória. A imagem da pintura renascentista representando Maria, que "virou mãe de Jesus", causou polêmica nas redes sociais esta semana. Nesta quinta-feira (8), a figura que estava no mesmo outdoor era outra: a pintura da Santa Ceia, também obra de Leonardo Da Vinci. O Grupo de Oração Online Lei de Deus substituiu a, na esquina com a, em. A imagem da pintura renascentista representando Maria, que "virou mãe de Jesus", causou polêmica nas redes sociais esta semana. Nesta quinta-feira (8), a figura que estava no mesmo outdoor era outra: a pintura da Santa Ceia, também obra de Leonardo Da Vinci.

O grupo entrou em contato com a reportagem do Gazeta Online e pontuou que sabe que Monalisa não é Mãe de Jesus, e que a pintura teria sido feita de uma modelo da época, que chamou a atenção do pintor pelos seus inúmeros traços de beleza, pureza de mulher, de mãe, entre outros.

"Até hoje não se sabe qual foi a verdadeira intenção do autor. Inúmeras suposições foram feitas e, dentre elas, que o autor quis também retratar a imagem de Nossa Senhora", argumentou o grupo.

Imagem foi substituída nesta quinta-feira (8) Crédito: Iara Diniz

A Lei de Deus também explicou que teve cuidado ao enfatizar a expressão "representação da pureza" de Nossa Senhora, que também teria sido uma das hipóteses levantadas como intenção de Da Vinci em retratar a Monalisa, segundo o grupo.