Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Grupo troca Monalisa por Santa Ceia e cita trecho do Apocalipse em outdoor
Em Vitória

Grupo troca Monalisa por Santa Ceia e cita trecho do Apocalipse em outdoor

Imagem em outdoor foi substituída nesta quinta-feira (8) após repercussão no Gazeta Online

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 18:58
Imagem de Monaliza foi substuída nesta quinta-feira (8) Crédito: Carlos Alberto Silva
O Grupo de Oração Online Lei de Deus substituiu a imagem de Monalisa no outdoor que estava exposta na Avenida Dante Michelini, na esquina com a Avenida Norte-Sul, em Vitória. A imagem da pintura renascentista representando Maria, que "virou mãe de Jesus", causou polêmica nas redes sociais esta semana. Nesta quinta-feira (8), a figura que estava no mesmo outdoor era outra: a pintura da Santa Ceia, também obra de Leonardo Da Vinci. 
O grupo entrou em contato com a reportagem do Gazeta Online e pontuou que sabe que Monalisa não é Mãe de Jesus, e que a pintura teria sido feita de uma modelo da época, que chamou a atenção do pintor pelos seus inúmeros traços de beleza, pureza de mulher, de mãe, entre outros. 
> Obra mais cara de Leonardo da Vinci está desaparecida
"Até hoje não se sabe qual foi a verdadeira intenção do autor. Inúmeras suposições foram feitas e, dentre elas, que o autor quis também retratar a imagem de Nossa Senhora", argumentou o grupo.
Imagem foi substituída nesta quinta-feira (8) Crédito: Iara Diniz
A Lei de Deus também explicou que teve cuidado ao enfatizar a expressão "representação da pureza" de Nossa Senhora, que também teria sido uma das hipóteses levantadas como intenção de Da Vinci em retratar a Monalisa, segundo o grupo.
Por conta da repercussão que a postagem do Gazeta Online ganhou naquela data, o grupo optou por cobrir o outdoor e colocar outra imagem no lugar. "Não temos a intenção de entrar em conflito com as ideias distorcidas de quem não se atentou a mensagem de João em 19: 26-27. Não foi nossa intenção de criar polêmica ou usar este meio para fazer marketing", justificou o grupo que prefere manter o anonimato.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados