Do ES para o mundo

Grupo "Mães que oram pelos filhos" faz sucesso até no exterior

Grupo começou aqui no estado e reúne hoje mais de 100 mil pessoas em todo o Brasil e em outros países do mundo

Publicado em 18 de abril de 2019 às 18:21 - Atualizado há 6 anos

Movimento "Mães que Oram pelos Filhos" começou no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Do Espírito Santo para o mundo: o movimento "Mães que Oram pelos Filhos", que começou aqui no Estado, reúne hoje mais de 100 mil pessoas em todo o Brasil e em outros países do mundo. Só no Espírito Santo tem 198 grupos de mães. O movimento está presente no exterior com 11 grupos.

Grupo Mães que oram faz sucesso no país e vende mais de 4 mil terços

O grupo de mulheres que se encontram para rezar pelos filhos vai participar também da Festa da Penha, que homenageia Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, e a terceira maior festa mariana do Brasil. As mães farão uma noite de louvor no Campinho do Convento, na próxima segunda-feira (22), além de marcarem presença na Romaria das Mulheres e nas missas do oitavário.

O grupo começou em 2011, de uma forma simples, com três mulheres se reunindo para rezar pela família e ganhou visibilidade depois que a coordenadora do grupo, Ângela Abdo, divulgou seu livro sobre o tema, “Mães que oram pelos filhos – Tudo pode ser mudado pela força da oração”, na Canção Nova, emissora de TV católica.

Em dezembro de 2014, o Grupo de Mães passou a ser um Movimento reconhecido pela Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, tendo como orientador espiritual o Padre Anderson Gomes, que solicitou a organização do respectivo manual e regimento.

Ângela contou que o grupo começou depois que a filha dela, que também é mãe, sentiu necessidade de rezar em família depois que filhos de amigos morreram. "Ela estava angustiada com tudo que estava acontecendo no mundo, com a morte de filhos, alguns adolescentes se perdendo. E daquela angústia surgiu a necessidade de rezar por eles", lembra.

Outra mãe que é membro do grupo, a empresária Aline Eisenlohn conta que o movimento já teve várias historias de muita fé e comoção, como o caso de crianças que estavam à beira da morte e sobreviveram e adolescentes que se livraram das drogas. "Qualquer mãe pode rezar pelo seu filho. É fácil e sério. E rezando pelo seu filho você está salvando tua família, essa geração que está chegando", ressalta.

Em 2015, com o objetivo de ter uma peça exclusiva para as mães do grupo, foi idealizado um terço colar todo feito em cristais e com metal banhado a ouro 18k. O grupo já vendeu mais de 4 mil unidades e recebe encomendas até de fora do Brasil. A Festa da Penha acontece em Vila Velha, entre os dias 21 e 29 de abril e tem expectativa de reunir dois milhões de fieis.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta