Home
>
Grande Vitória
>
Grupo "Mães que oram pelos filhos" faz sucesso até no exterior

Grupo "Mães que oram pelos filhos" faz sucesso até no exterior

Grupo começou aqui no estado e reúne hoje mais de 100 mil pessoas em todo o Brasil e em outros países do mundo

CBN Vitória (92,5 FM)

Imagem de perfil de Caique Verli

Caique Verli

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de abril de 2019 às 18:21

 - Atualizado há 6 anos

Movimento "Mães que Oram pelos Filhos" começou no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Do Espírito Santo para o mundo: o movimento "Mães que Oram pelos Filhos", que começou aqui no Estado, reúne hoje mais de 100 mil pessoas em todo o Brasil e em outros países do mundo. Só no Espírito Santo tem 198 grupos de mães. O movimento está presente no exterior com 11 grupos.

Recomendado para você

A Polícia Civil informou que ele estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada nesta sexta-feira (12)

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Medida se deu por conta da conclusão da investigação sobre os casos de contaminação ocorridos na unidade decorrentes do fungo Histoplasma capsulatum

Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, teria ficado com ciúmes da esposa que solicitou uma corrida e cometeu o crime

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

00:00 /
Grupo Mães que oram faz sucesso no país e vende mais de 4 mil terços

O grupo de mulheres que se encontram para rezar pelos filhos vai participar também da Festa da Penha, que homenageia Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, e a terceira maior festa mariana do Brasil. As mães farão uma noite de louvor no Campinho do Convento, na próxima segunda-feira (22), além de marcarem presença na Romaria das Mulheres e nas missas do oitavário.

O grupo começou em 2011, de uma forma simples, com três mulheres se reunindo para rezar pela família e ganhou visibilidade depois que a coordenadora do grupo, Ângela Abdo, divulgou seu livro sobre o tema, “Mães que oram pelos filhos – Tudo pode ser mudado pela força da oração”, na Canção Nova, emissora de TV católica.

Em dezembro de 2014, o Grupo de Mães passou a ser um Movimento reconhecido pela Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, tendo como orientador espiritual o Padre Anderson Gomes, que solicitou a organização do respectivo manual e regimento.

Ângela contou que o grupo começou depois que a filha dela, que também é mãe, sentiu necessidade de rezar em família depois que filhos de amigos morreram. "Ela estava angustiada com tudo que estava acontecendo no mundo, com a morte de filhos, alguns adolescentes se perdendo. E daquela angústia surgiu a necessidade de rezar por eles", lembra.

Outra mãe que é membro do grupo, a empresária Aline Eisenlohn conta que o movimento já teve várias historias de muita fé e comoção, como o caso de crianças que estavam à beira da morte e sobreviveram e adolescentes que se livraram das drogas. "Qualquer mãe pode rezar pelo seu filho. É fácil e sério. E rezando pelo seu filho você está salvando tua família, essa geração que está chegando", ressalta.

Em 2015, com o objetivo de ter uma peça exclusiva para as mães do grupo, foi idealizado um terço colar todo feito em cristais e com metal banhado a ouro 18k. O grupo já vendeu mais de 4 mil unidades e recebe encomendas até de fora do Brasil. A Festa da Penha acontece em Vila Velha, entre os dias 21 e 29 de abril e tem expectativa de reunir dois milhões de fieis. 

> A programação da Festa da Penha 2019

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria Igreja religião reportagens

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais