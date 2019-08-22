Alerta na saúde

Gripe: saiba quando é a hora de procurar um médico

Só de janeiro ao dia 7 de agosto deste ano, 21 pessoas já morreram no Estado por causa da doença. Saiba em que momento é necessário uma avaliação médica

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 06:22

Tratada por muitos como uma doença banal, a gripe exige muito cuidado e atenção aos sintomas para que não

Só de janeiro ao dia 7 de agosto deste ano, 21 pessoas já morreram no Estado por causa da doença.

Os principais sintomas que diferenciam uma gripe comum de uma gripe mais grave são a falta de ar e a febre. Os dois sintomas juntos são uma combinação bastante perigosa para a saúde do paciente, segundo especialistas ouvidos pela reportagem.

De acordo com o infectologista Crispim Cerutti, cerca de 8% dos casos de gripe no mundo apresentam uma evolução desfavorável que, entre outras coisas, pode ter com uma consequência a morte do paciente.

"A gripe não é uma doença qualquer, trivial. Na grande maioria dos casos, ela se resolve por ela mesma, sem necessidade de maiores intervenções médicas, mas existe essa possibilidade de agravamento dependendo dos fatores que cercam o paciente, como o tipo de vírus e o estado de saúde de quem está com a doença", pontua o médico.

Segundo especialistas, se os sintomas da gripe não começarem a reduzir em 48 horas, é importante que o paciente faça uma avaliação médica. Resumidamente, o paciente com gripe sente febre acompanhada de dor de garganta ou tosse, dor muscular e/ ou dor de cabeça.

O que diferencia uma gripe de um resfriado é que os sintomas do resfriado são mais brandos e duram menos tempo, de dois a quatro dias. Entre os sintomas do resfriado, estão tosse, congestão nasal, coriza, dor no corpo e dor de garganta leve.

A febre não é muito comum nesses casos. No caso da gripe, a febre costuma durar até três dias e os outros sintomas geralmente uma semana.

RESPIRAÇÃO

A dificuldade em respirar é o sinal mais grave da gripe, segundo os médicos.

Se o paciente tiver uma dificuldade respiratória, aquela sensação de fôlego curto, tem que procurar imediatamente um médico Crispim Cerutti, infectologista •

Nesses casos, o paciente fica muito debilitado, com muita falta de ar e pode precisar de suplementação de oxigênio no hospital ou, em casos mais graves, até respiração artificial.

TRANSMISSÃO

A transmissão da gripe ocorre, normalmente, por meio de gotículas de saliva contaminadas que ficam em suspensão no ar. Entre as dicas de prevenção, estão lavar sempre as mãos, principalmente após tossir e espirrar, deixar o ambiente sempre ventilado, não tocar na região dos olhos, nariz e boca sem que a mão esteja limpa e evitar aglomerações em épocas em que o número de casos da doença for alto.

"As boas práticas de higiene ajudam bastante a evitar o contágio da gripe já que ele se dá muito pelo contato humano", pontua a referência técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Silvana Guasti.

