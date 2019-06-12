Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Greve geral: Justiça determina que 70% da frota de ônibus circule no ES
Sob pena de multa

Greve geral: Justiça determina que 70% da frota de ônibus circule no ES

Caso medida não seja cumprida pelos rodoviários, o sindicato pode ser multado em R$ 200 mil

Publicado em 12 de Junho de 2019 às 19:21

Publicado em 

12 jun 2019 às 19:21
O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES) determinou nesta quarta-feira (12) que 70% dos ônibus circulem durante horáro de pico (entre às 6 e 9h da manhã e 17 às 20h) no dia em que está programada uma greve geral nacional contra a Reforma da Previdência e outras reivindicações, na sexta-feira (14).
A Justiça também determina que 50% da frota programada nos demais horários, mantendo também a integralidade da tripulação necessária à operação da linha na Grande Vitória. Caso a medida não seja cumprida pelos rodoviários, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES) pode ser multado em R$ 200 mil.
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que entrou na Justiça pedindo a ilegalidade da paralisação dos rodoviários, informou em nota que, com a decisão do TRT-ES, o Sindirodoviários fica impedido de realizar várias ações, tais como:
1. Fica impedido pela Justiça de proibir o acesso de pessoas e veículos às sedes e às garagens das empresas;
2. De bloquear vias públicas destinadas aos ônibus conduzidos por motoristas que queiram trabalhar;
3. De constituir piquetes junto às sedes das empresas e nas vias públicas para impedir os empregados que queiram trabalhar de fazê-lo livremente; bem como da prática de atos que impliquem em limitação ao livre direito de escolha dos trabalhadores em aderir à greve e que causem prejuízos materiais às empresas e/ou violação de direitos de outras pessoas.
O descumprimento, ainda que parcial, da presente liminar acarretará a incidência de multa diária no valor de R$ 200 mil reais. "O GVBus e o Setpes esperam que o Sindirodoviários, no mínimo, cumpra a decisão do TRT-ES, mas fazem um apelo à toda a categoria, para que os trabalhadores operem normalmente com 100% da frota durante todo o dia, para que a população não fique desassistida e tenha o direito de ir e vir garantido, sem transtornos", finaliza o sindicato.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória greve geral GVBus ônibus paralisação sindirodoviários
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro
Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados