Greve geral: Justiça determina que 70% da frota de ônibus circule no ES

determinou nesta quarta-feira (12) que 70% doscirculem durante horáro de pico (entre às 6 e 9h da manhã e 17 às 20h) no dia em que está programada uma greve geral nacional contra a Reforma da Previdência e outras reivindicações, na sexta-feira (14).

também determina que 50% da frota programada nos demais horários, mantendo também a integralidade da tripulação necessária à operação da linha na. Caso a medida não seja cumprida pelos rodoviários, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo () pode ser multado em R$ 200 mil.

Acionada pela reportagem do, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (), que, informou em nota que, com a decisão do TRT-ES, o Sindirodoviários fica impedido de realizar várias ações, tais como:

3. De constituir piquetes junto às sedes das empresas e nas vias públicas para impedir os empregados que queiram trabalhar de fazê-lo livremente; bem como da prática de atos que impliquem em limitação ao livre direito de escolha dos trabalhadores em aderir à greve e que causem prejuízos materiais às empresas e/ou violação de direitos de outras pessoas.

O descumprimento, ainda que parcial, da presente liminar acarretará a incidência de multa diária no valor de R$ 200 mil reais. "O GVBus e o Setpes esperam que o Sindirodoviários, no mínimo, cumpra a decisão do TRT-ES, mas fazem um apelo à toda a categoria, para que os trabalhadores operem normalmente com 100% da frota durante todo o dia, para que a população não fique desassistida e tenha o direito de ir e vir garantido, sem transtornos", finaliza o sindicato.