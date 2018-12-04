Greve dos rodoviários: passageiros esperam até duas horas por ônibus

Crédito: Patrícia Scalzer

Com apenas 70% dos ônibus circulando entre às 17h e 20h, os passageiros tiveram muita dificuldade na volta para casa. O que mais foi visto nas ruas: pontos cheios e ônibus passando direto sem pegar passageiros por causa da superlotação.

Apesar da Justiça ter determinado a circulação de 70% da frota nos horários de pico e 50% nos demais horários, o GVBus, o sindicato patronal, afirma que essa decisão foi descumprida pelos rodoviários. O Sindirodoviários nega a informação e afirma que a decisão da Justiça foi cumprida de forma integral

A empregada doméstica Maria Inês, 52 anos, já aguardava havia mais de duas horas pelo coletivo no início da noite desta segunda no ponto de ônibus em frente à Assembleia Legislativa. Passou um Terminal de Campo Grande, mas estava superlotado, disse.

Joelma e a irmã, Gilsandra Crédito: Patrícia Scalzer

No centro da Capital a situação não foi diferente. A cabeleireira Joelma Teles já esperava havia 40 minutos pela ônibus que ia para o Terminal de Itacibá. Estão muito cheios. Demorado e cheio. Tem alguns que até dá para entrar, mas quando chega mais à frente ele enche tanto que não dá nem para respirar direito dentro dele.

O estudante Arthur Lopes estava havia mais de uma hora no ponto da Avenida Jerônimo Monteiro, Vitória, esperando por algum coletivo que passasse no Terminal de Jardim América. Não tem como entrar no ônibus. Eles passam todos cheios, já estou aqui há mais de uma hora, afirmou.

Por nota, o GVBus informou que está à disposição para negociar com o Sindirodoviários uma proposta que seja factível diante da situação econômica pela qual passa as empresas do setor.