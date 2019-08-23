Fique atento

Greve dos rodoviários continua: veja o que funciona nesta terça-feira

Confira quais escolas, faculdades e postos de saúde vão funcionar no segundo dia de grave na Grande Vitória

Publicado em 23 de agosto de 2019 às 02:23

Como a população depende de ônibus para ir à aula ou à consulta médica, confira quais escolas, faculdades e postos de saúde vão funcionar nesta-terça (13), na Grande Vitória. As informações foram repassadas pelas instituições depois que a assembleia entre o Sindicato dos Rodoviários e Governo, no final da tarde de segunda-feira (12).

Os rodoviários garantem que vão cumprir a decisão da Justiça de 75% da frota de ônibus circulando. Na manhã de hoje, a reportagem do Gazeta Online registrou ônibus circulando nos principais pontos da Grande Vitória. Na segunda-feira, poucos coletivos rodaram pelas ruas.

ESCOLAS MUNICIPAIS

CARIACICA

De acordo com a Prefeitura de Cariacica, as escolas funcionarão, ainda que parcialmente, com a finalidade de cumprir o dia letivo. Os pais dos alunos serão informados já na entrada de que as aulas serão parciais. As aulas que não forem dadas serão repostas. Os alunos que não puderem ir terão a falta abonada.

VIANA

As aulas estão mantidas, segundo a Prefeitura.

VILA VELHA

As aulas prosseguem normalmente nesta terça-feira, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha.

VITÓRIA

A Secretaria Municipal de Educação informou que as unidades de ensino funcionarão. Porém, caso haja alterações, as aulas serão respostas dentro do calendário escolar de cada unidade.

SERRA

Todas as escolas vão abrir normalmente, assim como ocorreu na segunda-feira (12), de acordo com a assessoria da Prefeitura da Serra.

FACULDADES

Ufes

As atividades acadêmicas e administrativas serão mantidas na Universidade.

Pitágoras

As aulas estão mantidas nesta terça-feira (13). Os alunos que não conseguirem chegar, não serão prejudicados academicamente. Em caso de dúvidas, os estudantes devem entre em contato com a coordenação do curso ou com o atendimento ao aluno.

Faesa

Tendo em vista a indefinição do retorno regular do transporte coletivo na Grande Vitória, estão suspensas as aulas dos turnos matutino e vespertino desta terça-feira (13) do campus Vitória. A faculdade irá divulgar novo comunicado no decorrer do dia para informar sobre as aulas do turno noturno.

UVV

As aulas estão mantidas. Os alunos que não conseguirem chegar, não serão prejudicados academicamente. Em caso de dúvidas os estudantes devem entre em contato com a coordenação do curso.

Multivix

As aulas do período matutino da Faculdade Multivix estão mantidas, porém, sem prejuízos para quem não conseguir chegar por conta da greve de ônibus.

Emescam

A assessoria da faculdade foi procurada, mas não deu retorno.

POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS

CARIACICA

A prefeitura informou que as unidades de saúde e os Pronto-Atendimento vão funcionar normalmente. Caso o paciente não consiga ir, as consultas poderão ser remarcadas por telefone ou pessoalmente, quando isso for possível.

VIANA

As unidades de saúde funcionarão normalmente, de acordo com a Prefeitura.

VILA VELHA

As unidades de saúde funcionarão normalmente, de acordo com assessoria da Prefeitura.

VITÓRIA

A Secretaria Municipal de Saúde informou que todas as unidades estarão abertas e funcionando. Os pacientes que conseguirem chegar serão acolhidos e atendidos, já os pacientes que não conseguirem terão suas consultas reagendadas.

SERRA

A rede de postos funcionará e os pacientes que não conseguirem chegar terão consultas ou exames reagendados, segundo a Prefeitura da Serra.

