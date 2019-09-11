Funcionários do setor de distribuição dos Correios entram em greve no Espírito Santo Crédito: Jose Carlos Schaeffer

paralisação da categoria, que teve início às 0h desta quarta-feira, deve impactar o cronograma de entregas. Isso porque a adesão dos trabalhadores do setor de distribuição, responsáveis pelo envio das encomendas, foi “muito boa” na Grande Vitória. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Espírito Santo, Fischer Moreira, afirmou que a, que teve início às 0h desta quarta-feira, deve impactar o cronograma de entregas. Isso porque a adesão dos trabalhadores do setor de distribuição, responsáveis pelo envio das encomendas, foi “muito boa” na Grande Vitória.

Your browser does not support the audio element. Greve dos Correios no ES - entregas terão atraso, diz sindicato

Já a participação de funcionários do atendimento na greve foi baixa. Com isso, agências continuam abertas e realizando postagens para clientes que procuram o serviço. No entanto, como na distribuição a adesão foi significativa, as entregas devem atrasar.

“A adesão na Grande Vitória foi muito boa, não temos um levantamento preciso mas gira em torno de 60% na distribuição. Elas (as encomendas) terão atraso”, disse.

Nesta quarta-feira, os funcionários promoveram uma assembleia de avaliação e decidiram manter a greve por tempo indeterminado. Eles reivindicam um reajuste de 3,25% referente à inflação do período e são contra a retirada de direitos como o corte de ticket-alimentação nas férias e afastamentos.

Segundo Moreira, o objetivo do movimento é retomar as negociações com o governo federal. “Nosso objetivo é fazer com que os Correios venham a negociar conosco de novo. Nossas pautas discutiam na ótica de reposição da inflação no salário e a manutenção dos direitos. Mas, os Correios propõem um aumento inferior a inflação e a retirada de direitos”, disse.

Os funcionários da estatal vão promover uma passeata nesta quinta-feira às 10h, no Centro de Vitória, em busca de diálogo com a população para continuar a mobilização com os trabalhadores.

"Não afeta serviços", diz Correios

Por meio de nota, os Correios informaram que a paralisação parcial dos trabalhadores não afeta os serviços de atendimento da estatal no Espírito Santo. Em levantamento parcial realizado na manhã desta quarta-feira, a estatal informou que 83,65% dos empregados estão trabalhando normalmente no estado.

A nota informa ainda que a empresa participou de dez encontros na mesa de negociação com os representantes dos trabalhadores, quando foi apresentada a real situação econômica da estatal e propostas para o acordo dentro das condições possíveis, considerando o prejuízo acumulado na ordem de R$ 3 bilhões.

Disse que as federações, no entanto, expuseram propostas que superam até mesmo o faturamento anual da empresa, algo insustentável para o projeto de reequilíbrio financeiro em curso pela empresa. E completou, que conta com os empregados no trabalho de recuperação financeira da empresa e no atendimento à população.

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