Grávidas, elas não conseguem deixar o vício em crack

Crédito: Marcelo Prest

*Edilaine tem 35 anos e está no sexto mês de gestação. Seus dias e noites de gravidez não passam no conforto de uma casa. Sua morada é nas ruas, marquises e, às vezes, em abrigos improvisados feitos por ela nas calçadas de Vila Velha, onde usa drogas mesmo com um filho na barriga. Sua capacidade de acompanhar e planejar o futuro foi silenciado por causa do vício.

A conhecemos após acompanhar duas manhãs de trabalho da equipe de abordagem social do município. Vivendo em situação de rua, ela não procurou atendimento médico nem para saber o sexo da criança. A dependência química a impediu de cuidar da própria saúde e a de seu bebê.

Quando você começa a fumar, não consegue parar. Não consegue pensar em mais nada, a não ser em sustentar o vício. Penso se esta criança merece uma mãe como eu, disse Edilaine, emocionada.

Quando você começa a fumar não consegue parar. Não consegue pensar em mais nada. Só em sustentar o vício Edilaine - Gestante em situação de rua

A primeira gravidez dela foi aos 17 anos, idade em que começou a usar crack. É mãe de seis filhos: quatro meninas e dois meninos. Cinco vivem com a avó, que mora em Vitória. O filho da última gestação foi levado por ordem judicial para um abrigo, logo após o nascimento, e encaminhado para adoção.

Ele não tinha sido registrado ainda. Saiu de mim com três ou quatro meses quando estava na casa da minha mãe. Não procurei saber. Não fui atrás. Só fumava e não ia resolver essa situação, relatou.

Edilaine tentou ficar na casa da mãe com os filhos, mas o vício a levou para a rua por diversas vezes. Está grávida novamente do companheiro que conheceu na rua, que também é dependente químico.

Também em situação de rua e grávida de três meses está Rayane. Com apenas 23 anos, ela é mãe de outros três filhos que moram com a avó em um bairro da Serra. Mudou-se para Vila Velha, com medo de ser morta pelo tráfico do local de onde morava e engravidou.

Eu devia R$ 120,00, mas já paguei quase R$ 400,00. Não sei o que pode acontecer se eu voltar. Já vi gente morrer depois que entrega o dinheiro, conta Rayane.

SERVIÇOS

Em Vila Velha, Edilaine recusou o tratamento no Centro de Tratamento Psicossocial (Caps) e o acolhimento noturno, oferecido em dois abrigos da prefeitura. Algo que, segundo a secretária municipal de Assistência Social, Ana Cláudia Pereira Simões Lima, é comum, pois a adesão aos serviços precisa ser voluntária.

As mulheres grávidas em situação de rua são encaminhadas pela equipe de abordagem social para os serviços de saúde, mas, por causa do vício, muitas recusam. Por isso é feito um trabalho de criação de vínculo e convencimento por parte da equipe. O primeiro passo é aceitar, o que dificilmente acontece, disse a secretária.

Quando a encontramos, Edilaine reclamou que o bebê não se mexia na sua barriga. Uma semana depois, convencida pelos assistentes sociais, foi encaminhada para o primeiro atendimento do serviço de saúde. Na consulta médica não conseguiu ouvir as batidas do coração do bebê e, agora, vai passar por exames.