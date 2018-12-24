Grave acidente na BR 262 em Marechal Floriano mata uma pessoa

Acidente na BR 262, em Marechal Floriano deixa uma pessoa morta e outra ferida. Crédito: Roberly Pereira | Montanhas Capixabas

A pista foi interditada para o socorro e liberada por volta das 15h20. O trânsito flui normalmente na região.

De acordo com a PRF, o Fiat Siena aquaplanou na pista, invadiu a contramão e colidiu contra o caminhão. Chovia no momento do acidente.

Your browser does not support the audio element. Grave acidente na BR 262 mata uma pessoa

O motorista do Siena, Alexandre Casotti, 37 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu dentro da ambulância. O corpo foi encaminhado a Instituto Médico Legal de Vitória.

A passageira do Siena, um mulher de 28 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital de Domingos Martins, também na região Serrana.

VEJA FOTOS