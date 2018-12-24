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Colisão

Grave acidente na BR 262 em Marechal Floriano mata uma pessoa

Uma outra vítima ficou gravemente ferida

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 18:35
Acidente na BR 262, em Marechal Floriano deixa uma pessoa morta e outra ferida. Crédito: Roberly Pereira | Montanhas Capixabas
Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente em um acidente - colisão frontal - envolvendo um caminhão e um carro Fiat Siena no quilômetro 55 da BR 262, em Marechal Floriano, na tarde desta segunda-feira (24). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram socorridas, mas uma acabou morrendo a caminho do hospital.
A pista foi interditada para o socorro e liberada por volta das 15h20. O trânsito flui normalmente na região.
De acordo com a PRF, o Fiat Siena aquaplanou na pista, invadiu a contramão e colidiu contra o caminhão.  Chovia no momento do acidente.
Grave acidente na BR 262 mata uma pessoa
O motorista do Siena, Alexandre Casotti, 37 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu dentro da ambulância. O corpo foi encaminhado a Instituto Médico Legal de Vitória.
A passageira do Siena, um mulher de 28 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital de Domingos Martins, também na região Serrana.
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> Carro colide em ônibus e ocupantes fogem para morro na Avenida Vitória
 

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