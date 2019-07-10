Acidente

Grave acidente na BR 101 deixa uma pessoa gravemente ferida em Fundão

De acordo com a Eco101, a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Outras três pessoas que se envolveram no acidente saíram ilesas

Publicado em 10 de julho de 2019

Acidente deixou uma pessoa em estado grave Crédito: Internauta | Gazeta Online

Uma colisão envolvendo duas carretas e dois carros deixou uma pessoa gravemente ferida no quilômetro 227,3, da BR 101, em Fundão, na noite desta terça-feira (9), por volta das 19h40.

De acordo com a Eco101 — empresa que administra a via — a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Outras três pessoas que se envolveram no acidente saíram ilesas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista está totalmente interditada para a remoção dos veículos.

