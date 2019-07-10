Home
Grave acidente na BR 101 deixa uma pessoa gravemente ferida em Fundão

De acordo com a Eco101, a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Outras três pessoas que se envolveram no acidente saíram ilesas

Publicado em 10 de julho de 2019 às 00:50

 - Atualizado há 6 anos

Acidente deixou uma pessoa em estado grave Crédito: Internauta | Gazeta Online

Uma colisão envolvendo duas carretas e dois carros deixou uma pessoa gravemente ferida no quilômetro 227,3, da BR 101, em Fundão, na noite desta terça-feira (9), por volta das 19h40.

De acordo com a Eco101 — empresa que administra a via — a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Outras três pessoas que se envolveram no acidente saíram ilesas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista está totalmente interditada para a remoção dos veículos.

> Jovem vítima de acidente na BR 101, na Serra, sai de estado gravíssimo

