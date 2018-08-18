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Acidente grave

Grave acidente na BR 101 deixa mortos em Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Eco101 e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 21:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 21:08
Pedágio da ECO 101 em Amarelos, Guarapari Crédito: Marcos Fernandez - GZ
Pelo menos duas pessoas morreram em um acidente que aconteceu no início da noite desta sexta-feira (17) no quilômetro 323 da BR 101, próximo a Amarelos, em Guarapari.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão aconteceu entre um carro, que caiu em uma ribanceira após bater em um caminhão. Ainda não se sabe se existem mais vítimas.
Além da PRF, o Corpo de Bombeiros e a Eco101, concessionária que administra a rodovia, também foram acionados para atender a ocorrência, que está em andamento.
O trânsito está fluindo pelas laterais da pista e a Eco está montando Sistema de Pare e Siga para impedir congestionamentos no local.
Mais informações em instantes

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