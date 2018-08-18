Grave acidente na BR 101 deixa mortos em Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão aconteceu entre um carro, que caiu em uma ribanceira após bater em um caminhão. Ainda não se sabe se existem mais vítimas.
Além da PRF, o Corpo de Bombeiros e a Eco101, concessionária que administra a rodovia, também foram acionados para atender a ocorrência, que está em andamento.
O trânsito está fluindo pelas laterais da pista e a Eco está montando Sistema de Pare e Siga para impedir congestionamentos no local.
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