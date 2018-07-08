Grande São Pedro ganha Centro de Artes e Esportes Unificados

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) da Grande São Pedro possui vários serviços nos seus mais de 2,4 mil m2 de área construída Crédito: Diego Alves/PMV

A região de São Pedro, em Vitória, passa a contar com mais um ponto de apoio a inclusão. Foi inaugurado neste domingo, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) da Grande São Pedro. O evento foi marcado por atrações de dança, capoeira, malabarismos e muitas brincadeiras para as crianças.

O espaço terá Circuito Cultural, escolinha de futebol e ginástica noturna, Centro de Apoio ao Empreendedor, Espaço de Qualificação e Inclusão Digital e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) São Pedro 1. Os serviços vão atender às famílias de dez bairros: São Pedro, Comdusa, São José, Santos Reis, Santo André, Ilha das Caieiras, Redenção, Conquista, Resistência e Nova Palestina.

"A comunidade esperava ansiosa por esse espaço. O CEU é nosso. Vamos cuidar bem dele e usar de forma adequada", conclamou Huedson Miranda, membro do Comitê Gestor do espaço, que tem mais de 2,4 mil m2 de área construída.