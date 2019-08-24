Home
Governos de ES e SP assinam acordo para monitorar pó preto

Órgão ambiental paulista vai ajudar a acompanhar as metas estabelecidas no Termo de Compromisso Ambiental assinado por Vale e ArcelorMittal, de acordo com o governador Casagrande