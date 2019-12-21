Governo promete ampliação do Himaba com 82 novos leitos em 6 meses

De acordo com o subsecretário de Assistência à Saúde, Fabiano Ribeiro, 50 leitos serão para o setor clínico e 30 para pacientes em situação intermediária. "São leitos para pacientes com complexidade e que deixaram a UTI. Assim, haverá um giro de leitos de UTIs pediátricas no Himaba e também e em outros hospitais da região metropolitana que poderão encaminhar para Vila Velha os pacientes, como o Hospital Nossa Senhora da Glória, de Vitória", explicou.