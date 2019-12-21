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Vila Velha

Governo promete ampliação do Himaba com 82 novos leitos em 6 meses

As obras avaliadas em cerca de R$ 10 milhões são para abrir novas alas no Hospital infantil de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 22:10

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 22:10

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) Crédito: José Carlos Schaeffer
O canteiro de obras está funcionando no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. O governo do Estado prometeu que em até a metade do ano que vem a unidade terá 82 novos leitos para atender à população.  O anúncio foi feito na tarde de sexta-feira (20), no Palácio Anchieta, em Vitória.
Depois do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) entrar com Ação Civil Pública para afastar o Instituto de Gestão e Humanização (IGH) que administrava o hospital, em outubro,  o governo contratou uma nova organização social para gerir a unidade hospitalar.

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De acordo com o subsecretário de Assistência à Saúde, Fabiano Ribeiro, 50 leitos serão para o setor clínico e 30 para pacientes em situação intermediária. "São leitos para pacientes com complexidade e que deixaram a UTI. Assim, haverá um giro de leitos de UTIs pediátricas no Himaba e também e em outros hospitais da região metropolitana que poderão encaminhar para Vila Velha os pacientes, como o Hospital Nossa Senhora da Glória, de Vitória", explicou. 

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"Essa ampliação que estamos realizando vai permitir a organização dos serviços. O Hospital Infantil de Vitória continuará sendo usado e o Himaba com maior capacidade irá se fortalecer. A nova organização social já entrou, está trabalhando e a situação está se estabilizando. Esses investimentos vão estruturar o hospital e dar tranquilidade às mães e às crianças", observou o governador Renato Casagrande.
Já os leitos clínicos devem atender aos pacientes que procuram o setor da urgência e emergência. 

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