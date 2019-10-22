Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

Your browser does not support the audio element. Governo inicia inspeção em organização que administra antigo São Lucas

As outras duas OSS que atuam no Estado, gerenciando os hospitais Central, em Vitória, e Jayme Santos Neves, na Serra, também passarão por ações de controle. A fiscalização nessas unidades acontecerá no ano que vem.

Todas as inspeções seguirão o mesmo modelo, com análise dos demonstrativos contábeis e do balanço patrimonial das Organizações Sociais de Saúde. A equipe de auditores terá um prazo de 30 dias para avaliar os documentos e apresentar o relatório de inspeção.

A realização de ações de controle nas OSS que atuam no Estado foi determinada pelo governador Renato Casagrande em janeiro. O Himaba foi o primeiro hospital fiscalizado devido a uma série de denúncias noticiadas na imprensa, sugerindo problemas graves na gestão da unidade hospitalar. Já a data para inspeção nas demais OSS foi definida aleatoriamente.

No caso do Himaba, a inspeção constatou indícios de irregularidades por parte da Organização Social de Saúde (OSS), responsável pela administração da unidade, e apontou a possibilidade de R$ 38 milhões em danos aos cofres públicos. Entre as suspeitas de irregularidades encontradas, estão o superfaturamento de contratos, a realização de pagamentos indevidos, o gasto excessivo com viagens e a não-realização de glosas contratuais.