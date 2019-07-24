Governo do ES anuncia data do pagamento de servidores em julho

Publicado em 24 de julho de 2019 às 18:34
O governo do Espírito Santo anunciou esta semana a data do salário dos mais de 90 mil servidores do Poder Executivo do Estado, entre ativos e inativos, referente ao mês de julho. O pagamento será efetuado na próxima quarta-feira (31).
O órgão informou, ainda, que os aniversariantes do mês também vão receber o adiantamento do 13º salário, conforme é estabelecido pela Lei Complementar nº 880/2017.
