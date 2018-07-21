Goiabeiras vai ganhar praça de esportes e lazer no ano que vem

Foi assinada nesta sexta-feira (20) a ordem de serviço para construção de uma praça de esportes e lazer na Avenida Jerônimo Vervloet, em Goiabeiras, em Vitória. O espaço já conta com um campo de futebol e, segundo a prefeitura, deverá ganhar um playground, arquibancadas, paisagismo, quadra de esportes e bicicletário.
A previsão de entrega da obra é para o segundo semestre de 2019. O custo vai ser de R$ 3.552.046,13 aos cofres do governo federal.
O Prefeito de Vitória, Luciano Rezende, esteve no local nesta sexta-feira (20) para assinar a ordem de serviço e comentou sobre a garantia de recursos para a realização do serviço. "Readequamos o projeto e colocamos escolinhas e aulas de ginástica. Agora chegou a verba federal e garantimos o recurso através de vários parceiros para realizar essa obra. Tenho a mão amiga de vocês (moradores) desde o início de nossa gestão", afirma.
O secretário de Esportes de Lazer do município Waguinho Ito explicou aos moradores como o projeto irá atender a comunidade. "A Grande Goiabeiras vai contar com um espaço de prática esportiva digno da comunidade. O projeto prevê um espaço grande e amplo para que as famílias possam usufruir com muito lazer e saúde e praticar atividade física com qualidade", pontua.