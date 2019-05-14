Home
Gastos com saúde por ordem judicial superam os R$ 600 milhões no ES

Valor desembolsado pelo governo entre 2015 e 2018 corresponde a um quarto do orçamento previsto para a área da saúde do Estado neste ano