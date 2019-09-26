Fundação que vai cuidar de hospitais provoca debate na Assembleia

Frente Parlamentar para Discussão da Proposta de Criação de Estatal para Gestão de Hospitais Públicos se reuniu na Assembleia Legislativa nesta quinta (26) Crédito: José Carlos Schaeffer

fundação estadual para fazer a gestão de hospitais públicos. Chamada de iNOVA Capixaba, a fundação seria criada como entidade pública de direito privado voltada à prestação de serviços públicos de saúde. O Governo do Estado enviou para a Assembleia Legislativa, no último dia 17 de setembro, o Projeto de Lei Complementar que autoriza o Executivo a criar uma. Chamada de, a fundação seria criada como entidade pública de direito privado voltada à prestação de serviços públicos de saúde.

No documento, o governador Renato Casagrande solicitou a apreciação em regime de urgência e a matéria pode ser votada no plenário da Casa na próxima semana.

A estatal fará a gestão de hospitais estaduais do Sistema Único de Saúde (SUS) que são administrados diretamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A quantidade ainda não está definida, mas os quatro hospitais geridos por Organizações Sociais (OSs) continuarão neste modelo.

O projeto prevê ainda que a fundação receberá R$ 75 milhões até 2022 para composição de patrimônio, e terá a contratação de funcionários por meio de concurso público em regime de CLT.

Ela ficará responsável, além da contratação de funcionários mediante concurso, pelos processos de licitação para a compra de equipamentos, reformas, entre outras situações necessárias para a gestão.

Em maio deste ano, em entrevista ao Gazeta Online , o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, disse que a fundação funcionará como uma prestadora de serviços públicos contratada pelo governo. Ele explicou que a estatal não terá o modelo de uma autarquia, que conta com orçamento próprio por exemplo e regras mais rígidas, como se fosse uma secretaria; mas sim uma fundação não-orçamentada “que só tem receita se prestar um serviço e tiver um contrato”, assim como é a lógica com as OSs, mas sendo uma organização pública.

Deputados questionam pontos

Na tarde desta quarta-feira (25), integrantes do governo do Estado estiveram na Assembleia Legislativa para discutir pontos levantados pelos deputados sobre o projeto de lei. Entre eles, foram discutidos a permanência de hospitais que estão sob gestão das OSs, como o Jayme dos Santos Neves, na Serra, e a situação de servidores diante da criação da fundação.

Na ocasião, secretários do Executivo informaram que os contratos das OSs serão respeitados e que os servidores poderão ser aproveitados ou alocados em outros serviços na fundação.

Nesta quinta-feira (26) foi realizada na Assembleia Legislativa uma reunião de uma Frente Parlamentar da Casa, criada especialmente para discutir a proposta. Presidida pelo deputado Lorenzo Pazolini (sem partido), também participaram do encontro o presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), Celso Murad, além de representantes da OAB e do Sindsaúde.

No encontro, foram apresentados vários pontos de discordância e preocupação em relação ao projeto. Além dos citados pelos deputados no encontro com representantes do Executivo, o presidente da Frente Parlamentar, deputado Lorenzo Pazolini, levantou críticas a trechos específicos, como o que dispõe sobre licitações e a criação de subsidiárias.

"No artigo 19 (sobre as licitações) é criada uma exceção, a possibilidade da criação de um regulamento próprio. Isso é temerário, é impróprio. Ter uma lei que se aplica em todo o Brasil e no Espírito Santo uma lei própria para contratação de produtos e serviços pela administração pública?", questionou.

Sobre as subsidiárias, o deputado criticou a criação de estruturas sem o crivo do Legislativo. “Ela dá um cheque em branco para o Executivo. Ele vai poder criar diversas estruturas no ES sem qualquer debate ou participação da Assembleia Legislativa, sem debate ou autorização legal para isso", observa.

Outro ponto levantado na discussão foi o da ausência de representantes de usuários, servidores e outras partes do serviço de assistência à saúde, destacados pelo presidente do CRM-ES, Celso Murad.

"Os conselhos não estão suficientemente esclarecidos na composição de cargos, indicações e não estão contemplados representantes dos usuários, dos servidores, dos prestadores de serviço e das entidades ligadas à área de assistência a saúde", disse.

Outra crítica foi feita ao regimento da fundação que, conforme prevê o artigo 2º do Projeto de Lei Complementar, seria regido por um estatuto e pela própria Lei, mas não se aplicando as disposições do Código Civil referente às fundações.

Pazolini afirmou que está formulando emendas para o projeto.