Funcionário tem a perna presa em elevador de padaria da Praia do Canto

Um funcionário teve a perna quebrada em um acidente com um elevador de alimentos, dentro da cozinha da padaria Monte Líbano, que fica no bairro Praia do Canto, em Vitória. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é um jovem de 19 anos.
A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com a padaria e uma funcionária disse que não estaria autorizada a falar sobre o assunto.
As primeiras informações seriam que o elevador teria caído e prendeu a perna do rapaz. O jovem teve fratura exposta na tíbia e na fíbula, e ficou em estado de choque, segundo os bombeiros, que o levaram ao hospital.