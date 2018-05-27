Funcionário tem a perna presa em elevador de padaria da Praia do Canto

Padaria Monte Líbano, na Praia do Canto, onde um rapaz teve a perna fraturada num elevador de alimentos

Um funcionário teve a perna quebrada em um acidente com um elevador de alimentos, dentro da cozinha da padaria Monte Líbano, que fica no bairro, em. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é um jovem de 19 anos.

A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com a padaria e uma funcionária disse que não estaria autorizada a falar sobre o assunto.

As primeiras informações seriam que o elevador teria caído e prendeu a perna do rapaz. O jovem teve fratura exposta na tíbia e na fíbula, e ficou em estado de choque, segundo os bombeiros, que o levaram ao hospital.