Home
>
Grande Vitória
>
Fumaça de incêndio na Serra não é tóxica, diz Corpo de Bombeiros

Fumaça de incêndio na Serra não é tóxica, diz Corpo de Bombeiros

Placa alertando para presença de material radioativo chamou a atenção de moradores da região; Petrobras e Corpo de Bombeiros dizem que não há risco à sociedade