Home
>
Grande Vitória
>
Frota de ônibus seguiu decisão e sábado tem Transcol normalizado

Frota de ônibus seguiu decisão e sábado tem Transcol normalizado

Com menos ônibus e pontos de bloqueio pelas cidades, motoristas e passageiros tiveram dificuldades para chegar ao trabalho nesta sexta-feira (14)