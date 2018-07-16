Frio e flores: o charme das cerejeiras na Região Serrana do Estado

Passeio no Bosque das Cerejeiras: opção para aproveitar o frio e as belezas da Pedra Azul Crédito: Divulgação/Jorge Calazans

É só o friozinho aparecer que elas começam a florescer. No inverno, a região de Pedra Azul, em Domingos Martins, e o município de Vargem Alta, na Região Serrana do Estado, ganham um charme ainda mais especial com a presença das cerejeiras. As flores rosadas tomam conta de parte da Rota do Lagarto e encantam os visitantes.

No domingo (15), mais de 100 capixabas visitaram o Bosque das Cerejeiras. Uma caminhada de 7 km que começa pelo Parque Estadual da Pedra Azul e termina em meio às flores. O passeio é indicado para pessoas de todas as idades.

"Todo ano eu faço esse passeio na época da florada. O pessoal gosta muito. É um passeio para a família inteira, crianças, senhoras de idade, adultos. Muito verde, o ar puro, totalmente diferente daqui (da Grande Vitória). O prazer de estar num local como aquele tira todo o stress do dia a dia. A pessoa vai para lá para ser feliz", recomenda o guia Jorge Calazans.

Ainda não conhece o Bosque das Cerejeiras? Pois saiba que a entrada no local é gratuita e nos próximos dias o número de flores deve aumentar! Não é preciso agendar a visita, mas chegue cedo: o limite é de 150 pessoas por dia.

"Elas estão começando a florir agora, o auge mesmo será nos próximos dias. No próximo final de semana já deve começar a aparecer mais, e vai estar ainda mais bonito", indica Calazans.

Bosque das Cerejeiras

O bosque fica localizado na Fazenda Noruega Pedra Azul e, apesar de ser uma área particular, o local é aberto a visitação pública e não há cobrança de ingresso. Chamado também de 'Bosque Kaoro Kumazawa', ele foi criado em 2008 para comemorar os 100 anos da emigração japonesa no Brasil. Durante alguns dias do ano, especialmente em julho, as árvores ficam floridas e dão um visual charmoso à região.