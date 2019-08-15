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Previsão do tempo

Frente fria vai dando adeus ao Espírito Santo

Temperaturas sobem um pouco, mas nem tanto. Mar deve continuar agitado

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 16:34

Bianca Martins

Bianca Martins

Publicado em 

15 ago 2019 às 16:34
A frente fria se afasta do Espírito Santo, mas as temperaturas ainda continuam baixas Crédito: Ricardo Medeiros
A frente fria que chegou ao Estado nos últimos dias se afasta e o sol volta aparecer, porém, com os ventos que sopram do mar muitas nuvens ainda estarão espalhadas pelo céu capixaba.
Nesta sexta-feira (16) não há expectativa de chuva, mas a madrugada ainda deve ser fria por causa da entrada de uma massa de ar polar. O mar continua agitado em algumas praias capixabas.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura consegue subir um pouco mais no período da tarde em comparação aos últimos dias.
> Temperaturas continuarão baixas nesta quinta-feira no ES
Na Grande Vitória, os termômetros terão mínima de 14 °C e máxima de 24 °C. Na Região Serrana do Espírito Santo, registrará as menores temperaturas com mínima é de 5 °C e máxima chegará a 21 °C.
 

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