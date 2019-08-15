Frente fria vai dando adeus ao Espírito Santo

A frente fria que chegou ao Estado nos últimos dias se afasta e o sol volta aparecer, porém, com os ventos que sopram do mar muitas nuvens ainda estarão espalhadas pelo céu capixaba.
Nesta sexta-feira (16) não há expectativa de chuva, mas a madrugada ainda deve ser fria por causa da entrada de uma massa de ar polar. O mar continua agitado em algumas praias capixabas.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura consegue subir um pouco mais no período da tarde em comparação aos últimos dias.
Na Grande Vitória, os termômetros terão mínima de 14 °C e máxima de 24 °C. Na Região Serrana do Espírito Santo, registrará as menores temperaturas com mínima é de 5 °C e máxima chegará a 21 °C.