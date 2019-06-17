Home
>
Grande Vitória
>
Fraude: 5 mil cartões de gratuidade do Transcol bloqueados por ano

Fraude: 5 mil cartões de gratuidade do Transcol bloqueados por ano

Em muitos dos casos de irregularidades, parentes ou conhecidos dos usuários com direito à gratuidade usam o cartão de passe indevidamente, explica a Ceturb