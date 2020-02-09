Fotógrafa capixaba que tirou foto de bebê empelicado ganha prêmio internacional

A foto do parto empelicado de Noah venceu um prêmio da Associação Internacional de Fotos Profissionais de Nascimento Crédito: Janaína Brasil/Divulgação

causou emoção, viralizando nas redes sociais. Um clique da fotógrafa capixaba Janaína Brasil trazia a inusitada imagem de um bebê fazendo careta durante um parto empelicado, ou seja, dentro do saco amniótico que não se rompeu. Em fevereiro de 2019, uma postagem de A Gazeta causou emoção, viralizando nas redes sociais. Um clique da fotógrafa capixabatraziaa inusitada imagem de um bebê fazendo careta durante um parto empelicado, ou seja, dentro do saco amniótico que não se rompeu.

Hoje, o pequeno Noah tem um ano, mas o trabalho de Janaína ainda está recebendo aplausos e reconhecimentos muito afora. Na semana passada, a foto venceu o concurso Birth Fotograph Image Competition, organizado pela Associação Internacional de Fotos Profissionais de Nascimento, localizada nos Estados Unidos.

Janaína, única fotógrafa laureada da América Latina, ressalta a importância da vitória. "Já tive mais de 29 prêmios, tanto nacionais quanto internacionais, mas esse reconhecimento da associação (que trabalha apenas com fotos de partos) abre portas. Terei um nome cada vez mais firmado no exterior, criando oportunidades de trabalhos fora do país. Além disso, estou recebendo convites para palestras", adianta, complementando que, no ano passado, falou sobre a carreira na Wedding Brasil, maior congresso de fotografias de casamento e de famílias da América Latina, realizado em São Paulo, em abril.

EMOÇÃO

Há cerca de quatro anos trabalhando como fotógrafa de partos humanizados, Janaína - que presenciou cerca de 10 nascimentos empelicados - afirma que quase não inscreveu a foto de Noah na competição. "Profissionais de mais de 50 países participaram, com mais de mil fotos concorrendo. Meu marido insistiu tanto, que resolvi entrar na competição. Também inscrevi outro trabalho, uma foto do nascimento de uma criança chamada Pedro. Ele ganhou menção honrosa", comemora.

Matias, neto da fotógrafa Janaína Brasil, também nasceu de parto empelicado Crédito: Janaína Brasil/Divulgação

Somente pessoas mais próximas sabem, mas Janaína Brasil reviveu a emoção de assistir a outro parto empelicado dois dias após o nascimento de Noah. "Ele nasceu em 28 de janeiro, e no dia 30 chegou ao mundo o meu neto, Matias. É uma experiência marcante, pois, além de fotógrafa, vivi a emoção de avó acompanhando um parto raro", suspira.

O parto empelicado não é comum, até para cirurgias cesarianas. De acordo com especialistas, costuma acontecer somente uma vez a cada 80 mil cirurgias.