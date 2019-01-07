Home
Foto de morador de rua dormindo com cãozinho no ES comove a web

A cena de amor e companheirismo chamou a atenção da estudante Alexia Bizi Oliveira, de 20 anos; ela ia à praia com uma amiga quando viu o animalzinho dormindo tranquilamente com o dono