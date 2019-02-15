Home
Fórum de Vila Velha: trincas na estrutura e sem alvará dos Bombeiros

Prédio apresenta uma trinca e desde setembro do ano passado foram colocadas as madeiras no local, que também não tem alvará do Corpo de Bombeiros