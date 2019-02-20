Home
Forte chuva provoca estragos na Grande Vitória

O alambrado de um campo de futebol em Carapina, na Serra, tombou por conta da tempestade; em Vitória, uma árvore caiu e atingiu a calha e parte de uma caixa d'água no bairro Comdusa