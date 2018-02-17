'Foi isolado', diz especialista sobre ataque de tubarão em Vitória

Especialista não descartam possível mordida de tubarão na Ilha do Boi Crédito: Eduardo Dias

Nos últimos dias a presença, ou suposta presença, de tubarões na costa capixaba tem assustado os banhistas. No entanto, biólogos procurados por A GAZETA afirmaram que não há motivo para pânico. As praias capixabas são seguras e, casos como o que aconteceu na última quita-feira, quando uma mulher foi atacada por um animal marinho em uma praia de Vitória, são considerados isolados. O ocorrido não pode ser considerado como regra pelos demais banhistas.

O que aconteceu foi um caso isolado, não temos certeza nem de que animal era, ressaltou o biólogo Flávio Coelho.

O biólogo e pesquisador associado da Ufes, João Luiz Gasparini, afirmou que não é possível afirmar que tipo de animal mordeu o pé da doméstica Rosilda de Souza enquanto ela limpava peixes na Praia do Meio, em Vitória, próximo à Ilha do Boi.

É difícil chegar a uma conclusão certa, mas se fosse um tubarão teria arrancado os dedos dela, afirmou Gasparini. O biólogo acredita que a mulher pode ter sido atacada por um caramuru verde, conhecido também como moreia.

A moreia-verde é um bicho comum em todos os píeres de Vitória. Na Ilha do Frade tem muito. E também na Ilha Galheta e na Ilha do Boi, disse.

NA COSTA

João Luiz Gasparini destaca que a pesca predatória ao longo dos anos causou o desaparecimento de muitas espécies de tubarões da costa do Espírito Santo. E que eles são comuns em alto-mar.

Não existe mais tubarão na costa do Espírito Santo. É comum o tubarão ficar em mar aberto. Foram tão pescados na costa que hoje são uma raridade, disse o biólogo.

O biólogo lembra ainda casos de pesca de tubarões em Regência, Linhares, e Guarapari, mas que foram capturados por redes em alto-mar.

O oceanógrafo Nilamon Leite explica que poucos tubarões se aproximam da foz de rios para reprodução, como tubarão-tigre, o tubarão-bico-doce e o tubarão mangona . Ele ressalta que sua alimentação é feita em recifes, e que em um ambiente de equilíbrio ambiental dificilmente vão interagir com o ser humano.

Os tubarões-martelo não estão próximos da costa. O que você vai ver é algum outro tubarão recifal, próximo em foz de rios, como o mangona, o bico-doce, e o tubarão-tigre, que são até grandes. Costumam se reproduzir nesses ambientes, mas a maioria se reproduz em alto-mar, explicou.

OUTRAS PRAIAS

Procurada pela reportagem, a Prefeitura da Serra afirmou que não há registro do aparecimento de tubarões nas praias do município e por isso não há motivo de para preocupação pelos banhistas.

Por meio de nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Guarapari informou que o monitoramento de animais silvestres é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes. Mas, se encontrados em rede de pesca, técnicos da prefeitura em contato com o Instituto Orca analisam o caso. E que o aparecimento em rede de pesca não oferece risco aos banhistas.

A prefeitura de Vitória alegou que Fiscais da Gerência de Monitoramento e Ecossistema da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) intensificarão suas ações por mar a partir do incidente na região da Ilha do Boi.

A prefeitura de Vila Velha não respondeu até o fechamento da reportagem.

TUBARÕES ENCONTRADOS EM ALTO-MAR NO ESPÍRITO SANTO

Tubarão-anequim

Encontrado nos mares tropicais e temperados. Chega a medir 3,5 metros; tem corpo fusiforme variando de azul com ventre branco, focinho pontudo e boca ampla.

Tubarão-anequim Crédito: Reprodução/Divulgação

Tubarão-raposa

Comum em águas tropicais do litoral brasileiro. A cauda mede o mesmo tamanho que o corpo e pode chegar a 5,5 metros de comprimento.

Tubarão-raposa Crédito: Reprodução/Divulgação

Tubarão-branco

Pode atingir 7,51 metros de comprimento e pesar até 2,5 toneladas. Vive no meio do oceano e nas águas costeiras.

Tubarão-branco Crédito: Reprodução/Divulgação

Tubarão cabeça-chata

Pode viver tanto em água salgada como doce. Atinge de 2,1 a 3,5 metros de comprimento. Encontrado perto de costas das praias.

Tubarão cabeça-chata Crédito: Reprodução/Divulgação

Tubarão galha-branca

Vive em zonas tropicais de águas quentes. Pode chegar a medir 4 metros e pesar até 168 quilos.

Tubarão galha-branca Crédito: Reprodução/Divulgação

Tubarão lixa

Tem mais atividade à noite, procurando por presas. Pode chegar a 4 metros de comprimento e pesar mais de 300 quilos.

Tubarão-lixa Crédito: Reprodução/Divulgação

Pequenas espécies/cação

São espécies muito pequenas que não crescem e não conseguem morder com tanta agressividade. Cação é um nome comercial.

Pequenas espécies/Cação Crédito: Reprodução/Divulgação

Tubarão-martelo

Encontrado em áreas temperadas e quentes de todos os oceanos. Tem comprimento de 0,9 a

6 metros e cabeça com aspecto de martelo.