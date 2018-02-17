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Sem perigo

'Foi isolado', diz especialista sobre ataque de tubarão em Vitória

Especialistas dizem que suposto ataque de tubarão não preocupa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2018 às 11:41

Publicado em 17 de Fevereiro de 2018 às 11:41

Especialista não descartam possível mordida de tubarão na Ilha do Boi Crédito: Eduardo Dias
Nos últimos dias a presença, ou suposta presença, de tubarões na costa capixaba tem assustado os banhistas. No entanto, biólogos procurados por A GAZETA afirmaram que não há motivo para pânico. As praias capixabas são seguras e, casos como o que aconteceu na última quita-feira, quando uma mulher foi atacada por um animal marinho em uma praia de Vitória, são considerados isolados. O ocorrido não pode ser considerado como regra pelos demais banhistas.
O que aconteceu foi um caso isolado, não temos certeza nem de que animal era, ressaltou o biólogo Flávio Coelho.
O biólogo e pesquisador associado da Ufes, João Luiz Gasparini, afirmou que não é possível afirmar que tipo de animal mordeu o pé da doméstica Rosilda de Souza enquanto ela limpava peixes na Praia do Meio, em Vitória, próximo à Ilha do Boi.
É difícil chegar a uma conclusão certa, mas se fosse um tubarão teria arrancado os dedos dela, afirmou Gasparini. O biólogo acredita que a mulher pode ter sido atacada por um caramuru verde, conhecido também como moreia.
A moreia-verde é um bicho comum em todos os píeres de Vitória. Na Ilha do Frade tem muito. E também na Ilha Galheta e na Ilha do Boi, disse.
NA COSTA
João Luiz Gasparini destaca que a pesca predatória ao longo dos anos causou o desaparecimento de muitas espécies de tubarões da costa do Espírito Santo. E que eles são comuns em alto-mar.
Não existe mais tubarão na costa do Espírito Santo. É comum o tubarão ficar em mar aberto. Foram tão pescados na costa que hoje são uma raridade, disse o biólogo.
O biólogo lembra ainda casos de pesca de tubarões em Regência, Linhares, e Guarapari, mas que foram capturados por redes em alto-mar.
O oceanógrafo Nilamon Leite explica que poucos tubarões se aproximam da foz de rios para reprodução, como tubarão-tigre, o tubarão-bico-doce e o tubarão mangona . Ele ressalta que sua alimentação é feita em recifes, e que em um ambiente de equilíbrio ambiental dificilmente vão interagir com o ser humano.
Os tubarões-martelo não estão próximos da costa. O que você vai ver é algum outro tubarão recifal, próximo em foz de rios, como o mangona, o bico-doce, e o tubarão-tigre, que são até grandes. Costumam se reproduzir nesses ambientes, mas a maioria se reproduz em alto-mar, explicou.
OUTRAS PRAIAS
Procurada pela reportagem, a Prefeitura da Serra afirmou que não há registro do aparecimento de tubarões nas praias do município e por isso não há motivo de para preocupação pelos banhistas.
Por meio de nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Guarapari informou que o monitoramento de animais silvestres é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes. Mas, se encontrados em rede de pesca, técnicos da prefeitura em contato com o Instituto Orca analisam o caso. E que o aparecimento em rede de pesca não oferece risco aos banhistas.
A prefeitura de Vitória alegou que Fiscais da Gerência de Monitoramento e Ecossistema da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) intensificarão suas ações por mar a partir do incidente na região da Ilha do Boi.
A prefeitura de Vila Velha não respondeu até o fechamento da reportagem.
TUBARÕES ENCONTRADOS EM ALTO-MAR NO ESPÍRITO SANTO
Tubarão-anequim
Encontrado nos mares tropicais e temperados. Chega a medir 3,5 metros; tem corpo fusiforme variando de azul com ventre branco, focinho pontudo e boca ampla.
Tubarão-anequim Crédito: Reprodução/Divulgação
Tubarão-raposa
Comum em águas tropicais do litoral brasileiro. A cauda mede o mesmo tamanho que o corpo e pode chegar a 5,5 metros de comprimento.
Tubarão-raposa Crédito: Reprodução/Divulgação
Tubarão-branco
Pode atingir 7,51 metros de comprimento e pesar até 2,5 toneladas. Vive no meio do oceano e nas águas costeiras.
Tubarão-branco Crédito: Reprodução/Divulgação
Tubarão cabeça-chata
Pode viver tanto em água salgada como doce. Atinge de 2,1 a 3,5 metros de comprimento. Encontrado perto de costas das praias.
Tubarão cabeça-chata Crédito: Reprodução/Divulgação
Tubarão galha-branca
Vive em zonas tropicais de águas quentes. Pode chegar a medir 4 metros e pesar até 168 quilos.
Tubarão galha-branca Crédito: Reprodução/Divulgação
Tubarão lixa
Tem mais atividade à noite, procurando por presas. Pode chegar a 4 metros de comprimento e pesar mais de 300 quilos.
Tubarão-lixa Crédito: Reprodução/Divulgação
Pequenas espécies/cação
São espécies muito pequenas que não crescem e não conseguem morder com tanta agressividade. Cação é um nome comercial.
Pequenas espécies/Cação Crédito: Reprodução/Divulgação
Tubarão-martelo
Encontrado em áreas temperadas e quentes de todos os oceanos. Tem comprimento de 0,9 a
6 metros e cabeça com aspecto de martelo.
Tubarão-martelo Crédito: Reprodução/Divulgação

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